الخليفي يكشف أسباب فشل ميسي بموسمه الأول مع باريس

وعد بظهور النسخة الأفضل منه الموسم القادم

يؤمن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، أننا سنشاهد الوجه الحقيقي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم القادم.

ورحل ميسي عن برشلونة منتقلًا إلى باريس الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، ليتوقع الجميع تألقه بشكل مذهل بالدوري الفرنسي.

ولكن الأمور لم تكن كما تمناها جمهور الفريق، حيث عانى اللاعب من هبوط واضح في المستوى، أدى إلى قيام البعض بمهاجمته بعد الخروج من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

ماذا قال الخليفي عن ميسي؟

رئيس النادي الفرنسي قال لصحيفة "لو باريزيان":"لا شك أن هذا الموسم لم يكن الأفضل بمسيرة ميسي لأنه لاعب فائز بالكرة الذهبية سبع مرات".

وأضاف:"لكنه بعد أكثر من 20 عامًا في برشلونة، كان عليه التأقلم على العديد من الأشياء الجديدة مثل الدولة والمدينة والدوري والفريق والثقافة المختلفة هنا وكذلك عائلته".

6 goals. 14 assists.



Lionel Messi's first season in Ligue 1 is complete 🇫🇷 pic.twitter.com/yDHtxwI7Nh — GOAL (@goal) May 21, 2022

وتابع:"الموسم الماضي لم يكن سهلًا على ميسي، لأنه أصيب أيضًا بفيروس كورونا، لكن الموسم القادم سنرى النسخة الأفضل منه على الإطلاق".

كيف كان الموسم الأول لميسي مع باريس؟

النجم الأرجنتيني أحرز 6 أهداف فقط بالدوري الفرنسي، ونجح في صناعة 15 على مدار البطولة الموسم الماضي.

وأما بالنسبة للسجل التهديفي عمومًا فقد وصل إلى 11 هدفًا، في 34 مباراة بكل البطولات مع باريس.

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