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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

الخليفي يقترب من حسم شراء فيورنتينا

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Getty Images
الفيولا حائر بين المستثمرين القطريين أو الأمريكان
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن ناصر الخليفي، مالك باريس سان جيرمان، قريب من حسم صفقة شراء نادي فيورنتينا الإيطالي في الأيام المقبلة.

الأيام الماضية شهدت أنباء عن حسم رجل الأعمال الأمريكي روكو كوميسو للصفقة، ولكن لم يتم الإعلان رسمياً من قبل الطرفين حتى الآن.

وقالت صحيفة "كوريري" إن عملية المفاوضات مع رجل الأعمال الأمريكي مجرد غطاء للمفاوضات مع الخليفي ومجموعته القطرية.

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موقع "لاباروفيولا" المقرب من النادي الإيطالي قال إن اجتماعاً دار في ميلانو بين الأخوة ديلا فالي، مالكي النادي، والخليفي، وأن الصفقة قريبة من الحسم.

وأكد الموقع أن الأثنين المقبل سيشهد إغلاق الصفقة مقابل مبلغ يقارب 220 مليون يورو ونقل الملكية رسمياً للخليفي من الأخوة ديلا فالي.

فيورنتينا عاش موسماً مضطرباً ونجح في تفادي الهبوط في الجولة الأخيرة من الكالتشيو بفضل تعادله السلبي مع جنوى.

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