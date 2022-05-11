الخليفي يفجر مفاجأة: مبابي جدد عقده مع باريس!

استمر ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان، في إضفاء عامل الإثارة على مستقبل كيليان مبابي نجم النادي الباريسي.

ومن المُقرر أن ينتهي عقد كيليان مبابي مع البي إس جي بنهاية الموسم الجاري، وليس هناك أي بوادر بشأن اقترابه من تجديد عقده مع باريس حتى الآن.

وارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده داخل "حديقة الأمراء".

الخليفي: مبابي جدد عقده مع باريس

وفقاً لما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الخليفي قد استغل اجتماعات رابطة الأندية الأوروبية، للتباهي بأن مبابي قد جدد بالفعل عقده مع باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات الخليفي جاءت تزامناً مع تواجد مبابي وأشرف حكيمي وسيرخيو راموس في مدريد خلال الساعات القليلة الماضية

واختتمت الصحيفة في تقريرها، أن قضية مبابي لن يتم حلها حتى 30 يونيو، وهو موعد نهاية عقد نجم منتخب فرنسا رسمياً داخل حديقة الأمراء، وقتها سيخرج اللاعب ليُعلن عن موقفه بالاستمرار أو الانتقال إلى ريال مدريد.

جدير بالذكر أن مبابي كان قد قاد باريس سان جيرمان لتحقيق لقب الدوري الفرنسي لموسم 2021/2022.

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