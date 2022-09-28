الخليفي يعاود الهجوم على برشلونة: سيتم التحقيق في كل ما ارتكبوه!

رئيس باريس سان جيرمان لا يتخيل تمرير سلوكيات برشلونة في الميركاتو المنصرم

أحدث برشلونة ضجة كبيرة في الميركاتو الصيفي المنصرم حول آليات وقواعد اللعب المالي النظيف بالنسبة لباقي أندية أوروبا، وهذا ما تحدث عنه مجددًا رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي.

برشلونة تمكن من تسجيل كل الصفقات الصيفية التي أبرمها رغم الأزمة المادية الطاحنة التي مر بها، ولكن الرافعات الاقتصادية التي أجراها والتي تلخصت في مفهومي تقليص النفقات وبيع الأصول جعلته متسقًا مع لوائح "لا ليجا" المالية، الأمر الذي يشكك فيه الخليفي برمته.

وقال الخليفي في تصريحات لموقع "بوليتيكو" المؤسسة المهتمة بأخبار السياسة والاقتصاد والتي تتخذ من بروكسل مقرًا لها: "هل هذا عدل؟ لا هذا ليس عدلًا، هل هذا قانوني؟ لست متأكدًا".

وأضاف: "إذا سمحوا لهم بذلك، فالآخرون سوف يحذون حذوهم، "يويفا" بالطبع لديه لوائحه الخاصة، بالتأكيد سوف يلقون النظر على كل شيء".

وأردف: "تعتبر القواعد المالية الجديدة تطورًا إيجابيًا. لكن علينا أن نكون حذرين. المستويات الخطرة للديون والصفقات (السحرية) ليست مسارًا مستدامًا".

الخليفي ليس الشخص الأول الذي يتحدث عن آلية تسجيل برشلونة للاعبيه في الميركاتو الصيفي المنصرم في ظل الأزمة المادية الكبيرة، ولكنه ربما يكون الأكثر حديثًا في ضوء ما تعرض له باريس سان جيرمان من عقوبات على أمور يرى الخليفي أنها لا تضر بقواعد اللعب المالي النظيف بالقدر الذي تضر به سياسة برشلونة المالية.