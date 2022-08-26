الخليفي يستغل قرعة الأبطال لتفسير واقعة مبابي ونيمار

قرعة متوازنة لباريس سان جيرمان

تحدث رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي مع الإعلام عقب قرعة دوري أبطال أوروبا، وعرج على الخلاف المزعوم بين نجمي فريقه كيليان مبابي ونيمار.

وشغل الثنائي الحديث في وسائل الإعلام عقب لقطات لقاء مونبلييه عندما أضاع مبابي ركلة جزاء واُحتسبت أخرى للفريق أراد تسديدها، ولكن نيمار هو من قام بالأمر، ليبدو الغضب واضحاً على الفرنسي.

وخرج العديد من ممثلي النادي الفرنسي في الأيام الماضية لتوضيح الوقعة والتأكيد على عدم وجود مشكلة بين النجمين، وأن مبابي هو المسدد الرئيسي لركلات الجزاء.

ماذا قال الخليفي عن أزمة مبابي ونيمار المزعومة؟

رئيس بي إس جي تحدث على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا مع "ليكيب" وأكد على عدم وجود مشكلة من الأساس بين اللاعبين.

وقال الخليفي: "مشكلة مع مبابي؟ قصة من صنع الإعلام، لا يوجد أي مشاكل مع مبابي، أكرر لا يوجد مشكلة "مبابي"".

ماذا قال الخليفي عن القرعة وسوق الانتقالات؟

وعلق الخليفي عن وقوع باريس أمام يوفنتوس وبنفيكا ومكابي حايفا قائلاً: "البطولة الأفضل في العالم ونريد اللعب بها، نلعب كرة قدم جيدة ولكن نحن فقط في البدايات، ولكن هذا الأسلوب هو المطلوب في مباريات أوروبا".

وحول سوق الانتقالات: "شكرينيار في بي إس جي؟ إذا كنا سنضم لاعباً، سأخبر الإعلام، لا تقلقوا!".