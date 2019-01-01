الخليفي: نيمار لن يذهب لبرشلونة لأنه يساوي 300 مليون يورو

ناصر الخليفي يتحدث عن بقاء نيمار في باريس سان جيرمان وسبب رفض عرض برشلونة

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قال ناصر الخليفي رئيس ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إن النجم البرازيلي نيمار لم يرحل عن صفوف الفريق ولن يرحل أيضًا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء ذلك في إطار حديثه عن فشل مفاوضاته مع برشلونة، والتي كشف عن أسباب فشلها في الساعات الأخيرة قبل إغلاق الميركاتو.

وأرجع الخليفي فشل الصفقة إلى عدم جدوى عرض برشلونة، مؤكدًا أن نيمار لا يقدر بأقل من 300 مليون يورو، وعلى الراغب في التعاقد معه تقديم هذا المبلغ على الأقل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 2, 2019

وأضاف: "نيمار هو لاعب لباريس سان جيرمان وسيكون ضمن الخطط المستقبلية للفريق، نحن الآن نبحث عن وضع اللمسات الأخيرة بالنسبة لسوق الانتقالات الخاص بنا"

وتابع: "لم نمنع نيمار من الرحيل إلى برشلونة، ولكننا طالبانهم بتقديم العرض المناسب والذي يليق بحجم اللاعب البرازيلي"

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يذكر أن نيمار قد انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2017 في صفقة قياسية مقابل 222 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.