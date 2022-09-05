الخليفي مهاجمًا برشلونة: خطر على كرة القدم!

فصل جديد في قصة عداوة باريس سان جيرمان وبرشلونة

انتقد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان خلال مؤتمر حول تطور كرة القدم، الأندية التي تملك ديونًا باهظة، مشيرًا إلى برشلونة.

برشلونة وباريس سان جيرمان في علاقة متوترة منذ العودة التاريخية للبلوجرانا في 2017، على ملعب كامب نو بإياب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، ثم ما حدث في صفقة نيمار دا سيلفا، وأخر الفصول في قصة العداوة هو انتقال أيقونة البرسا إلى بارك دي برانس.

باع نادي برشلونة العديد من الأصول هذا الصيف وحصل على العديد من الأموال والتى تأتي كديون مستقبلية، لكن النادي الكتالوني إضطر للقيام بذلك من أجل إنجاز سوق انتقالات قوي يعيد الفريق للمنافسة على الألقاب من جديد.

خطر على كرة القدم

وقال ناصر الخليفي خلال مؤتمر لكرة القدم: "بعض الأندية عليها ديون بقيمة 1.8 مليار يورو، هذا ليس صحيًا".

وأضاف: "الحمد لله ما نقوم به هو عدم وجود ديون لكن بالطبع، خسرنا بعض الأموال خلال فترة فيروس كورونا لكن ليس لدينا ما نخفيه".

وواصل: "أندية أخرى عليها ديون كبيرة وهذا خطر على كرة القدم".

وأكمل رئيس باريس سان جيرمان: "ظل بعض رؤساء الأندية لسنوات عديدة وتركوا الديون لخلفائهم وهذا ما حدث لسنوات وسنوات إنه أمر خطير على كرة القدم الذي أؤمن به".

واختتم حديثه قائلًا: "يجب أن نكون حذرين ونقلق بشأن هذا الأمر لأنه خطر كبير يمكن أن يدمر كرة القدم، ونحن بحاجة إلى قواعد لحماية الأندية وحماية كرة القدم في أوروبا من الكوارث ومن هذه الديون في هذه الأندية".