الخليفة دومًا أسوأ .. فلاهوفيتش يختار اتباع لعنة رونالدو!

أعلن يوفنتوس اليوم عن نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب دوسان فلاهوفيتش من صفوف فيورنتينا الإيطالي في الصفقة الأكبر للنادي منذ بداية جائحة كورونا.

وبعد الإعلان عن قدوم اللاعب تم الكشف عن القميص الذي سيرتديه، والذي سيكون الرقم سبعة، وهو أول من يرتدي ذلك الرقم بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

رقم صعب للغاية وقميص ثقيل لا يستطيع أي شخص أن يملأه بسهولة، نحن نتحدث عن قميص أحد أعظم الهدافين في التاريخ.

معاناة فلاهوفيتش المنتظرة لن تكون الأولى، فلم يستطع الكثيرون أن يعيشوا وفقًا للتطلعات عقب كريستيانو رونالدو، والأمثلة عديدة.

لكن أغلب هؤلاء كانوا يبعدون الضغط عن أنفسهم ويرفضون قميص البرتغالي، عكس فلاهوفيتش وغيره، دعونا ننظر ماذا فعل أقران فلاهوفيتش الذين اختاروا أن يكونوا خلفاء رونالدو وارتدوا القميص رقم سبعة عقب رحيله عن مانشستر يونايتد وريال مدريد:

سنوات اللعنات في مانشستر يونايتد!

في مانشستر يونايتد وعقب أن رحل كريستيانو رونالدو جاء مايكل أوين وارتدى القميص رقم سبعة وخلفه أنطونيو فالنسيا وأنخيل دي ماريا وممفيس ديباي وأليكسيس سانشيز.

تلك السلسلة المحبطة من النجوم فشلت بشكل واضح في أن يملؤوا الفراغ الذي تركه رونالدو في ذلك القميص.

أوين فشل بشكل ذريع، وفالنسيا لم يكن قط النجم الذي يستطيع تعويض رونالدو، أما أنخيل دي ماريا فكان مانشستر يونايتد هو المحطة الوحيدة الفاشلة في مسيرته.

وممفيس ديباي أثبت أنه لا يستطيع اللعب لنادٍ كبير عندما ارتدى قميص كريستيانو رونالدو، ومن خلفه جاء أليكسيس سانشيز، الإحباط الأكبر الذي تعرضت له جماهير مانشستر يونايتد في القرن الجديد.

الوحيد الذي نجح بشكل جزئي كان إدينسون كافاني، لكنه لم يحافظ على القميص طويلًا، فبشكل فوري وعقب قدومه بأشهر قليلة استعاد رونالدو رقمه المفضل في الصيف الماضي.

ريال مدريد ليس الاستثناء

في صفوف النادي الملكي صنع كريستيانو رونالدو أسطورته الأكبر، عقب أن حقق كل شيء مع النادي الملكي وختم مشواره هناك بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

المثير أن رونالدو عقب رحيله ارتدى قميص أحد هؤلاء الذين كانوا في الأساس محبطين بالنسبة للجماهير، ماريانو دياز.

القميص كان قفزة هائلة لدياز لم يستطع يومًا أن يتحمل عبء التعامل معه، ولم يقدم ما يشفع له عند جماهير الملكي حتى يومنا هذا.

ومن بعده جاء صاحب اللعنات المتكررة إيدين هازارد الذي يلعب ويأخذ وقته حتى يتأقلم فيبدأ في التألق ثم يصاب ويعود من الإصابة ليعود يبحث عن التأقلم وتدور الدائرة من جديد.

فلاهوفيتش غيرهم؟!

ربما يكون في فلاهوفيتش الاستثناء من سلسلة الاحباطات التي حدثت لكل من ارتدى القميص رقم سبعة عقب كريستيانو رونالدو سواء في ريال مدريد أو مانشستر يونايتد.

ربما يكون السبب أن فلاهوفيتش هو أول من يرتدي ذلك الرقم في يوفنتوس عقب رونالدو، أو أن مهاجم فيورنتينا لا يحتاج للكثير من التأقلم على الدوري الإيطالي.

لا أحد يعلم كيف سيكون مستقبل فلاهوفيتش في يوفنتوس، لكن المؤكد أن المهاجم الشاب وضع الكثير من الضغوط على نفسه لم يكن بحاجة لأن يضعها، بالأخص أن مبلغ ضمه ليس بالهين!







