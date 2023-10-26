الخليج يُوقف التعاون ويفتح طريق "الوصافة" للنصر والأهلي

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عزز التعاون تواجده في المركز الثاني خلف الهلال في صدارة جدول ترتيب دوري روشن بحصوله على نقطة من مواجهة الخليج خارج ملعبه، والتي انتهت بالتعادل 1-1، لكنه أصبح مهددًا بفقدانه لصالح النصر والأهلي حال حققا الفوز في الجولة الـ11.

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ولم يُقدم الفريقان الأداء المتوقع خلال اللقاء خاصة في الشوط الأول، إذ انحسرت الكرة وسط الملعب وغابت المحاولات الهجومية الجدية وغلب الحذر الدفاعي على الطرفين.

الخليج كان الطرف الأفضل من حيث الاستحواذ والمبادرة الهجومية والبحث عن التقدم، وقد حقق هدفه عند الدقيقة الـ35 برأسية ليساندرو لوبيز من ركلة ركنية، لكنه لم يفرح طويلًا بعدما سجل جواو بيدرو هدف التعادل للتعاون عقب دقيقتين فقط من متابعة لركلة ركنية كذلك.

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حاول الفريقان على استحياء الوصول لهدف الفوز في الشوط الثاني لكن اليد العليا كانت دومًا للمدافعين وحارسي المرمى، فيما حرم القائم التعاون من هدف الفوز القاتل بتصديه لتسديدة أحمد باحسين الممتازة، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

التعادل رفع رصيد التعاون للنقطة الـ24 خلف الهلال في الصدارة بـ26 نقطة وسيخوض مباراة الجولة الـ11 أمام الأهلي مساء غدٍ، فيما تحرك رصيد الخليج للنقطة العاشرة.

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