الخطيب يشكل هيئة من كبار الأطباء المصريين لتطوير المنظومة الطبية بالأهلي

كثرة الإصابات لغزًا بالأهلي والخطيب يحاول إيجاد حل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، تشكيل هيئة طبية تضمن كبار الأطباء بمصر، لتطوير المنظومة الطبية بالفريق الأول لكرة القدم وللحد من كثرة إصابات اللاعبين.

ويعاني الشياطين الحمر في الفترة الأخيرة من غياب عديد اللاعبين للإصابات المتكررة على رأسهم أحمد فتحي ووليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن وغيرهم.

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الهيئة سيترأسها أحمد عبد العزيز؛ كبير أطباء العظام في مصر والعالم، وعضوية ياسر المليجي؛ استاذ إصابات الكتف، وأحمد خليف؛ استاذ إصابات الكاحل، على أن ينضم إليهم لاحقًا استاذ قلب وأوعية دموية.

وأوضح الأهلي في بيان رسمي أن الخطيب قام بدراسة ظاهرة الإصابات المتكررة للاعبين مع سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة، والجهاز الفني والطبي وعديد المتخصصين في مجال إصابات الملاعب والتأهيل، وتأكد من أن عدم وجود وقت كافٍ للراحة وتلاحم المواسم، كان أبرز أسباب الإصابات المتكررة للاعبين.

وستعمل الهيئة الطبية على تشخيص الإصابات بالتنسيق مع الجهاز الطبي، على أن تكون هناك رعاية متكاملة للمصابين من كافة الاتجاهات، بما يضمن عدم تكرار الإصابات وتقليص فترة العلاج.

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رئيس القلعة الحمراء عقد اجتماعًا اليوم الإثنين بالهيئة في حضور سيد عبد الحفيظ ومارتن لاسارتي المدير الفني، وخالد محمود طبيب الفريق، لوضع آلية العمل خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، علق عبد الحفيظ على القرار قائلًا، في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "الخطيب يدرس ظاهرة الإصابات منذ فترة طويلة وكان حريصًا على الاستماع للعديد من المختصين، واجتمع مع الجهاز الطبي أكثر من مرة لمناقشة هذا الملف، وتحدث مع لاسارتي، وكان يهدف من ذلك إلى اتخاذ القرار الذي يضمن تطوير المنظومة الطبية والعلاج الطبيعي بما يتماشى مع طموحات الأهلي على كافة المستويات".