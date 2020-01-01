الخطيب يؤازر لاعبي الأهلي وبادجي يتألق استعدادًا لـ النجم الساحلي

الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي التونسي.

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على التواجد في تدريبات الفريق، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي، مساء يوم الأحد المقبل، بالجولة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تدريبات الأهلي شهدت تألق المهاجم السنغالي أليو بادجي، الذي انتقل مؤخرًا لصفوف المارد الأحمر، ليقدم أوراقه بقوة للجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

الخطيب عقد اجتماعًا مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، للحديث عن استعدادات الفريق الأحمر، لمواجهة النجم الساحلي يوم الأحد.

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وعقد فايلر محاضرة نظرية للاعبي الأهلي، قبل بداية المران، والذي خصص فيه السويسري حصة للتدريب، على التصويب من بعيد، من زوايا مختلفة، سواء متحركة أو ثابتة.

ويخوض النجم الساحلي مباراته أمام الأهلي، وهو يعاني من الغيابات، أبرزها ياسين الشيخاوي، والإيفواري سليماني كوليبالي، والحارس الأساسي مكرم البديري.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على النجم الساحلي، من أجل الاقتراب من حسم بطاقة الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.