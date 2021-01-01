الخطيب للاعبي الأهلي: علينا العودة إلى المونديال مرة أخرى لتحقيق إنجاز أفضل

رئيس الأهلي يوجه رسالة مهمة إلى لاعبيه بعد إنجاز المونديال

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى لاعبي فريقه، بعد الحصول على الميدالية البرونزية، في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر.

الأهلي حصل على الميدالية البرونزية، عقب الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مساء أمس الخميس.

الخطيب قال خلال كلمة قصيرة عبر المركز الإعلامي للنادي الأهلي: "أنتم الأفضل في مصر وإفريقيا خلال الوقت الحالي".

وتابع: "أتمنى من الجميع أن يجتمع في صلاة شكر لله على كرمه الذي منحه لكم، لإسعاد جماهير النادي الأهلي، وتحقيق إنجازًا تاريخيًا للقلعة الحمراء".

رئيس الأهلي أردف: "قلت لكم أن الجهد الذي تم بذله يستحق أن يتوج بميدالية، لأنكم أفضل مجموعة من اللاعبين، بعد الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية".

واختتم الخطيب تصريحاته قائلًا: "الأهم من كرة القدم، هو الإخلاص والتفاني في العمل، والشعور بجماهير النادي الأهلي، والتحلي بالمسؤولية، ويجب علينا أن عود إلى كأس العالم للأندية من جديد من أجل تحقيق مركز أفضل من الثالث".

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الأهلي حقق الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك في المشاركة السادسة له في كأس العالم للأندية، ليصبح أول فريق إفريقي يحقق أكثر من ميدالية بالمونديال.