الخطيب يشكر تركي آل الشيخ ويُثمن مشاعره الطيبة ورغبته الصادقة في التآخي

هل انتهى الخلاف بين الرجلين؟

نشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي تصريحات لرئيسه محمود الخطيب شكر خلالها المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية.

ويأتي شكر الخطيب للمستشار السعودي لإرساله وفدًا من الأشقاء السعوديين إلى منزله للاطمئنان على صحته بعد عمليات الحقن التي أجراها مؤخرًا.

وجاءت تلك الزيارة بعد سلسلة من التغريدات الودية من تركي آل الشيخ أعلن خلالها نهاية خلافه مع الأهلي وعودته داعمًا للكيان الأحمر، ومحذرًا الجماهير من السماح لأي فئة أو شخص أن يُوقع بينهما مجددًا.

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وقال الخطيب في تصريحاته أنه يُثمن وبكل تقدير ما أفاض به المستشار تركي آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية.