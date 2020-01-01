الخطيب: الراحلون هم من يحزنوا وفايلر تشتت من كورونا .. وهذه أصعب لحظة أمام الزمالك

محمود الخطيب يتحدث عن الثلاثية والنهائي أمام الزمالك

تحدث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن جميع الملفات التي تتعلق بالقلعة الحمراء خلال الفترة الحالية، والتتويج بالثلاثية مع أداء رائع من الفريق.

الأهلي تمكن من تحقيق بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا خلال الفترة الماضية.

وقال الخطيب عبر قناة "الأهلي": "لم أشعر بالحزن من اللاعبين الذين رحلوا عن الأهلي ولكن حزنت عليهم، من يرحل عن النادي هو من يجب أن يشعر يحزن".

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وأضاف بيبو: "الفريق الحالي بالنادي الأهلي استحق التتويج بدوري أبطال إفريقيا، وطالبتهم بالتتويج به وإذا رأيت أنهم غير قادرين على التتويج به، لما طالبتهم بذلك".

وعن رحيل فايلر من منصبه بتدريب الأهلي، قال رئيس النادي: "فايلر تأثر كثيرًا بأسرته عقب انتشار فيروس كورونا، وكان مشتتًا بشكل كبير، وكان يرغب في العودة إلى بلاده من أجل التواجد بجانب عائلته".

وتابع الخطيب حديثه: "الفترة الماضية تعرضنا لتجاوزات كبيرة ومهاترات ولكن لم نلتفت لها ولا ننحدر لهذه الأمور مطلقًا".

وأردف بيبو: "أصعب لحظات مرت علي بعد هدف عمرو السولية لأنني كنت قلق أن اللاعبين يشعروا أن المباراة انتهت والتتويج اقترب".

ويعد الخطيب من أبرز الشخصيات في تاريخ النادي الأهلي لاعبًا وإداريًا على مر السنوات الذي تواجد بها داخل جدران القلعة الحمراء.