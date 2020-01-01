الخطر يحيط بإقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية

تقارير صحفية إسبانية اليوم تتحدث عن صعوبة إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية بيناير المقبل.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود صعوبات تواجه إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني في نسختها الثانية من شكلها الجديد بالمملكة العربية السعودية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "إل بارتيدازو دي كوبي"، والتي أكدت أن مشاكل مادية تتعلق بحضور الجماهير هي السبب خلف تلك الأنباء.

وأوضحت الإذاعة أن الجماهير لن يتم السماح لها بالدخول للمدرجات لمشاهدة المباريات، وبالتالي سيكون هناك مشكلة تمويلية في البطولة.

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وتعلق المملكة العربية السعودية حضور الجماهير في المدرجات بالوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا على مستوى عالمي في العام الماضي.

وذكرت الإذاعة أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يدرس فكرة إعادة البطولة لإسباني خلال نفس المواعيد التي تم تحديدها سابقًا هذا الشهر.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن عن إقامة النسخة الثانية من البطولة في السعودية بالفترة بين بين 13 و16 من يناير مطلع العام الجديد.

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وسيقام النصف نهائي الأول يوم 13 على أن يقام النصف نهائي الثاني بعده بـ 24 ساعة وستكون المواجهة النهائية في يوم 16 مما يعني أن الفريق الصاعد من النصف نهائي الثاني سيحصل على راحة أقل من الأول بـ 24 ساعة كاملين.

ومن المقرر أن يشارك في البطولة ريال مدريد كبطل الدوري الإسباني عن العام الماضي، ومعه برشلونة كوصيف البطولة.

وفي المقابل سيشارك فريق أتلتيك بيلباو ومعه ريال سوسييداد بسبب تواجدهم في المباراة النهائي لبطولة الكأس.

وكان من المفترض أن يواجه ريال مدريد وصيف بطولة الكأس لكن النهائي لم يلعب بعد بسبب فيروس كورونا وضغط الموسم الماضي.

ويملك الاتحاد السعودي عقدًا لمدة ثلاث سنوات لإقامة بطولة كأس السوبر في السعودية على أن يحصل على مبلغ 120 مليون يورو، يتم توزيع نصفهم على الأندية المشاركة دون الإفصاح عن النسب النهائية.