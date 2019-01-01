الخزري يقود سانت إيتيان لفوز قاتل أمام مارسيليا

سانت إيتيان يقدم موسمًا رائعًا في الليج 1

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح سانت إيتيان، في تحقيق الفوز على أولمبيك مارسيليا، بهدفين مقابل هدف، في لقاء مؤجل ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري الفرنسي.

اللقاء يعد من كلاسيكيات الدوري الفرنسي، كون الفريقان حاصلا على لقب الدوري الفرنسي 10 مرات لكل منهما.

وتقدم الفريق الجنوبي أولاً عن طريق لاعبه الهولندي كيفين ستروتمان بهدف في الدقيقة 16، مستغلاً عرضية فلوران توفان ليضعها برأسية قوية على يمين الحارس روفييه.

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ومع مرور ساعة من عمر اللقاء، نجح التونسي وهبي الخزري، في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء.

◼️ قِيل في الأثر: إيّاك أن تثق في مبادئك قبل أن تختبرها. pic.twitter.com/ObT4Ef7Tdg — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 16, 2019

وقبل دقيقتين على نهاية اللقاء، نجح الخزري في تسجيل الهدف الثاني له في المباراة بتسديدة صاروخية من على قوس منطقة الجزاء، ليقود فريقه لفوز قاتل.

ليرفع التونسي رصيده التهديفي إلى 12 هدفًا في الموسم الحالي، في المركز الثالث بترتيب الهدافي، بفارق هدفين عن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

ليقود فريقه للتأهل للمركز الثالث برصيد 36 نقطة، بينما واصل مارسيليا ترنحه، ليسقط للمركز التاسع برصيد 28 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.