الخزري: فوزنا على غانا هدية للجماهير التونسية

تونس تتأهل إلى دور ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث وهبي الخزري، مهاجم منتخب تونس، عن تحقيق الفوز على غانا في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية والتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

وحقق المنتخب التونسي التأهل على حساب غانا بركلات الترجيح التي ابتسمت لنسور قرطاج بعد انتهاء النتيجة في الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي.

وقال الخزري في تصريحات عقب اللقاء: "الفوز على غانا والتأهل لربع النهائي، هدية للشعب التونسي الذي غضب كثيرًا المباريات السابقة".

وأضاف: "نوجه الشكر للجماهير التي ساندتنا في مدرجات الملعب وخارجها، ونعدهم ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق لقب البطولة".

وتابع الخزري: "مواجهة مدغشقر صعبة للغاية، يجب أن نكون حذرين فهي مشابهة لمباراة موريتانيا التي توقع الجميع الفوز بها وتعادلنا في النهاية".

إقرأ أيضًا - مصر تودع أمم أفريقيا | الكاميرون والجزائر وأكثر الصدمات في تاريخ البطولة

ويواجه المنتخب التونسي نظيره الملغاشي في دور ربع النهائي بملعب "السلام" بالقاهرة، يوم الخميس المقبل.