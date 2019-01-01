الخرافة أم صعوبة الرؤية؟ قصة قميص مانشستر يونايتد الملعون

واقعة لن تغيب عن الأذهان أبدًا

رغم مرور أكثر من عقدين على واقعة قمصان مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثامبتون، إلا أنها ما زالت تشكل لغزًا بالنسبة للمتابعين والرأي العام في بريطانيا، لعدم اقتناع شريحة كبيرة من مشجعي الأندية المنافسة، بتبرير السير أليكس فيرجسون للواقعة.

وأُخذ عن أسطورة مدربي مانشستر يونايتد أنه يُبدع في الأعذار عندما لا يحقق فريقه النتائج المطلوبة، لكن العذر الأشهر على الإطلاق، عندما أجاب على سؤال الصحفيين عن سبب استبدال ملابس فريقه بين شوطي مباراة ساوثامبتون، التي جرت في أبريل من موسم 1995-1995.

ولعب اليونايتد في الشوط الأول بقمصان رمادية اللون، وبعدما استقبلت شباكه 3 أهداف في الشوط الثاني، تفاجأ الجميع بارتداء رجال فيرجسون لقمصان مختلفة تمامًا عن قمصان الشوط الأول.

وقيل آنذاك أن إيمان المدرب الاسكتلندي بالخرافات هو ما دفعه لتغيير قمصان فريقه في الشوط الأول، لكنه أنكر ذلك بشدة، لافتًا أن التغيير كان طبيعيًا.

لماذا استبدل مانشستر يونايتد القميص الرمادي؟

وفقًا لما ذكره السير آنذاك، فإن اللون الرمادي أثر بشكل سلبي على رؤية اللاعبين، مؤكدًا أنهم وجدوا صعوبة في تمرير الكرة لبعضهم البعض، وحدث ذلك، بعد سلسلة من الانتصارات المدوية، والتي وصلت لـ12 على التوالي، وكانوا في طريقهم للفوز باللقب، لكنهم تعثروا بشكل مفاجئ باستقبال 3 أهداف مع نهاية الشوط الأول.

وقال معلق المباراة كلايف تيلدسلي "أرى الآن فريقًا بقمصان مختلفة، حيث عاد اللاعبون إلى الملعب، وقيل لنا أن لاعبي اليونايتد لم يتمكنوا من رؤية بعضهم البعض بشكل جيد بما فيه الكفاية".

جابرييل خيسوس⭐️

جواو فيليكس💎

كيليان مبابي🦸‍♂️



⚡مواهب شابة قد تكون الأكثر حسمًا في دوري أبطال أوروبا هذا العام.👶🤩#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/WvxKzeSUx8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 28, 2019

أما فيرجسون، فقال "اللاعبون لا يحبون اللون الرمادي، وجدوا صعوبة في رؤية بعضهم البعض، وكانت المشكلة في الرؤية من مسافة بعيدة"، مشيرًا "لم نستبدل القمصان بسبب الخرافات".

وعزز روايته قائلاً "قضى النادي حوالي 26 عامًا دون الفوز بالدوري، ولم نفكر أبدًا في تغيير القمصان الحمراء، لا علاقة بذلك (الخرافات) بالأمر".

أيضًا جاري نيفيل الذي شارك في المباراة، أكد صحة ما قاله المدرب، وذلك بعد استشارة فيرجسون لأخصائي نظر، هو من طلب من المدرب تغيير اللون الرمادي، مشيرًا إلى أنه لمثل هذه الأسباب، يرتدي الناس ملابس صفراء زاهية على الطريق السريع.

شاهد لم يشاهد أي شيء

المثير للدهشة، أن لاعب ساوثامبتون آنذاك لي تيسير، ادعى في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس"، أنه لم يلاحظ أن مانشستر يونايتد استبدل قمصانه بين الشوطين.

وقال "لأكون صادقًا لم أكن أعرف حتى بعد نهاية المباراة أنهم غيروا قمصانهم، بعد ذلك أوقفتني صحفية في موقف السيارات وسألتني عن الواقعة، وأنا لم يكن لدي أدنى فكرة حتى تلك اللحظة، هذا أمر مثير للسخرية".



هل أحدث القميص فرقًا؟

لسوء الحظ لم تؤت القمصان البديلة ثمارها، بعد التأخر بثلاثة أهداف في الشوط الأول، لم يتمكن فريقه من تسجيل سوى هدفًا يتيمًا من إمضاء ريان جيجز، واستمرت النتائج المخيبة بعد القمصان الجديدة، لدرجة الفوز بمباراة واحدة من أصل أربعة.

أفضل 10.000 جنيه إسترليني

بعد تنقل اليونايتد بين 5 أطقم ملابس فاشلة، لم يظهر الفريق مرة أخرى باللون الرمادي، حتى الشركة المصنعة سحبته استجابة لموجة الغضب.

وتم تغريم النادي 10.000 جنيه إسترليني لخرق قواعد الملابس المخصصة على مدار الموسم، وآنذاك وصفها فيرجسون بأنها "أفضل 10.000 إسترليني غرامة دفعها في مسيرته".

أما لي تيسير، فلم يقبل عذر فيرجسون ولا نيفيل، واصفًا ذلك "أسوأ عذر سمعته في حياتي"، وذلك لاعتقاده بأن فريقه تفوق على مانشستر يونايتد داخل الميدان، واستحق الفوز العريض بغض النظر عن حجة اللون الرمادي.