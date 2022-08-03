الخبر اليقين .. لابورتا يحسم موقف دي يونج وعودة ميسي!

رئيس برشلونة يرى أنه لا يقامر ويعرف ما يفعل

كشف جوان لابورتا في مقابلة صحفية عن "حبه" لمتوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج، كما تحدث ع عودة ميسي المحتملة لفريق برشلونة.

وكانت الصحافة قد تحدثت في الفترة الماضية عن الضغوطات التي يعيشها لاعب أياكس السابق في صفوف البلوجرانا بعد أن قررت الإدارة التخلص منه.

لكن رئيس نادي برشلونة قد أصر على أنه غير معروض للبيع من الأساس، لكنه ألمح أن دي يونج عليه أن "يساعد النادي" وذلك في مقابلة قد أجراها مع "نيويورك تايمز".

ماذا عن برشلونة؟

شدد لابورتا على أهمية الرافعات الاقتصادية وما حققته من نجاح لبرشلونة حيث قال: "أنا لا أقامر، أنا أقوم بمخاطر محسوبة".

وأكد أنه يعرف ما يقوم به، وأن التهور ليس من ضمن أولوياته، كما أوضح أنه لم يرغب في بيع أصول النادي من الأساس، لكن الموقف الراهن أجبره على ذلك.

ماذا قال عن ميسي؟

عن ميسي، أصر لابورتا على ما قيل من قبل: "بصفتي رئيسًا، أشعر أن لدي دينًا أخلاقيًا مع ليو لمنحه أفضل لحظة في حياته المهنية، أو لمنحه أفضل نهاية لمسيرته".

مما يفتح الباب حول عودة النجم الأرجنتيني لصفوف برشلونة للاعتزال في مكانه المحبب، ومن الوارد أن يكون ذلك في الموسم المقبل بعد انتهاء عقد البرغوث مع باريس سان جيرمان.

ماذا عن دي يونج؟

تحدث جوان لابورتا أيضًا عن موقف فرينكي دي يونج، وأوضح أنه "يحبه" بينما أصر على أنه ليس معروضًا للبيع.

ومع ذلك، شدد على أهمية وقوف دي يونج مع فريق برشلونة، حيث أكد أن الهولندي عليه مساعدة النادي، ومن الوارد أن يكون ذلك من خلال تخفيض راتبه مرة أخرى.

وهو الأمر الذي سيسمح لبرشلونة بتسجيل صفقات الفريق الجديدة قبل انطلاق الموسم، من خلال موازنة الأجور المدفوعة للاعبين.