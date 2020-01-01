الحياة ما بعد ميسي .. برشلونة يتفاوض مع ديبالا

منافسة شديدة على خدمات الدولي الأرجنتيني

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني، بدأ التحضير للحياة دون نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالتفاوض مع باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس.

ميسي اجتمع برونالد كومان المدرب الجديد لبرشلونة، أمس الخميس، ليؤكد له أنه لا يرى مستقبله مع النادي الكتالوني ويرغب في الرحيل.

وهو ما دفع إدارة النادي للتفكير في البدائل، وعلى رأسها ديبالا، الذي تحيط الكثير من الشكوك حول مستقبله سواء بالتجديد أو الرحيل.

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صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أكدت اهتمام كل من مانشستر سيتي وبرشلونة ومانشستر يونايتد بالحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني.

وأشارت إلى أن يوفنتوس لا يريد التخلي عن اللاعب، نظراً لأهميته والحالة الفنية المميزة التي يتمتع بها الفترة الأخيرة.

ومع ذلك قد يكون النادي الإيطالي أكثر قابلية للفكرة، في حالة تقدم أحد الأندية بعرض مالي ضخم لا يمكن رفضه للتعاقد مع ديبالا.

فكرة التبادل أيضاً تبدو مطروحة، وبالتحديد مع مانشستر يونايتد، في حالة عرض النادي الإنجليزي للاعبه بول بوجبا في صفقة تبادلية.

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بعد الاجتماع معه .. ميسي يؤكد لكومان قراره بمغادرة برشلونة

والآن ومع ظهور الأنباء حول رحيل ميسي، يبدو نادي برشلونة ضمن الوجهات المحتملة لديبالا الموسم القادم، ولكن المهمة ليست سهلة.

يذكر أن صاحب الـ26 سنة، سجل 17 هدفاً مع يوفنتوس بكل البطولات هذا الموسم، وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي.