الحل لدى بايرن ميونخ .. دي يونج مطلوب في إعارة!

نادي بايرن ميونخ قد يكون الحل لمشاكل برشلونة المالية.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة نادي بايرن ميونخ في ضم اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط ملعب برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكر الموثوق في نقل أخبار انتقالات النادي الكتالوني جيرارد روميرو عبر قناته الخاصة في موقع "تويتش".

وأكد خلال ما ذكره اليوم أن النادي البافاري مهتم بالحصول على خدمات اللاعب الهولندي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

وأوضح كذلك أن النادي الألماني يعرض وضع بند يمكنه من ضم اللاعب بشكل نهائي في نهاية العام الإعارة كما كان الحال في إعارة كوتينيو.

برشلونة يبحث عن مخرج لدي يونج خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، نظرًا لراتبه الكبير وعدم قدرة النادي على تسجيل جول كوندي.

رحيل اللاعب قد يفتح الباب أمام النادي لضم صفقات جديدة في مراكز أكثر أهمية من وسط الملعب الذي يتواجد فيه مجموعة كبيرة من النجوم.

جدير بالذكر أن دي يونج كان قد رفض الرحيل إلى صفوف مانشستر يونايتد بالرغم من حصوله على عرض مالي قريب من راتبه الحالي مع برشلونة.