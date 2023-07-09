الحل بيد بيب جوارديولا .. الهلال يُعرقل خطط الأهلي لضم رياض محرز

الأهلي يسعى جاهدًا لضم النجم الجزائري

يسعى النادي الأهلي جاهدًا لإقناع إدارة مانشستر سيتي بالتخلي عن الجناح الجزائري رياض محرز، خاصة بعدما توصل لاتفاق كامل معه حول البنود الشخصية، لكنه يُواجه عراقيل كُشف أخيرًا أن الهلال يقف خلفها.

قنوات الكأس القطرية أفادت عبر مصادرها الخاصة أن الإدارة الإنجليزية تؤجل البت في مستقبل محرز حتى حسم موقف برناردو سيلفا المطلوب في الهلال.

وصيف آسيا يضع صانع الألعاب البرتغالي على رأس قائمته لدعم صفوفه هذا الصيف، وقد قدم له عدة عروض ولكنه يُواجه حتى الآن مشاكل في إقناع السيتي بالتخلي عنه.

الكأس القطرية أوضحت أن السيتي لا يود فقدان اللاعبين خلال فترة قصيرة، خاصة أنهما من العناصر الأساسية والمهمة للمدرب بيب جوارديولا، مشيرة إلى أنها تنتظر قرار المدرب الإسباني بشأن مستقبل سيلفا وإمكانية السماح له بالانتقال للدوري السعودي من عدمها.

ما سبق يعني أن الأهلي والهلال دخلا في منافسة غير مباشرة وأن أحدهما سيخسر هدفه الأهم في السوق حال نجح الآخر في الوصول له، لكن مما يبدو أن تعاقد الفريقين مع محرز وسيلفا على الترتيب يبدو صعبًا إلا إن رضخ بطل أوروبا لضغط اللاعبين.