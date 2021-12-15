الحل الأفضل للجميع؟ صفقة تبادلية غير متوقعة بين برشلونة وآرسنال

سيكون أمام نادي آرسنال الإنجليزي فرصة ذهبية للتخلص من الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم الفريق، عبر صفقة تبادلية مع نادي برشلونة الإسباني.

أوباميانج يعيش أزمة كبرى مع آرسنال، بعد قرار ميكيل أرتيتا مدرب "الجانرز" بتجريده من شارة القيادة بسبب مشاكل انضباطية.

ما هي الصفقة المقترحة؟

صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية تشير إلى أن برشلونة مستعد لإحياء الاهتمام طويل الأمد بالمهاجم الجابوني، وأنه يمكنهم التحايل على أزمتهم المالية من خلال إتمام صفقة تبادلية مع آرسنال.

وحسب الصحيفة الإنجليزية، فإن برشلونة يفكر في تقديم الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى آرسنال، مقابل الحصول على خدمات أوباميانج.

لماذا يرغب برشلونة في التخلص من ديمبيلي؟

السبب الرئيسي الذي يدفع برشلونة للتخلص من ديمبيلي هو أن عقد الفرنسي الدولي مع "البلوجرانا" ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

ولم يوقع ديمبيلي عقدًا جديدًا مع برشلونة حتى الآن، وسيصبح حرًا للتفاوض مع أي فريق بداية من يناير المقبل.

ورغم تأكيد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الجديد على أن ديمبيلي لاعب هام في خططه، إلا أن الفرنسي الدولي حتى الآن لم يجدد عقده.

لماذا يحتاج برشلونة لضم مهاجم جديد؟

ويبحث برشلونة حاليًا عن مهاجم جديد، في ظل النقص العددي في الخط الأمامي للنادي الكتالوني.

وجاء قرار الأرجنتيني سيرخيو أجويرو بالاعتزال بسبب مشاكله الصحية، وعدم الاقتناع بقدرات لوك دي يونج أو ممفيس ديباي ليدفع برشلونة للبحث عن مهاجم جديد.

وبالنظر إلى القدرات التي يملكها أوباميانج سواء في مركز قلب المهاجم أو على الجناح الأيسر، فإنه سيكون مفيدًا للغاية لخطط برشلونة.

اقرأ أيضًا



أسطورة مظلومة ومن الأعظم في التاريخ .. ردود الأفعال على اعتزال أجويرو

في الدرجة الثانية والناشئين .. آخر جيل لمصر حقق كأس العرب، أين هم الآن؟

"قطر منتخب المجنسين" ... كفاكم عبثًا وجهلًا

