الحكومة الهولندية ترصد 14 مليون يورو لمكافحة العنصرية في كرة القدم

الحكومة الهولندي بالتعاون مع الاتحاد المحلي لكرة القدم يرصدان 14 مليون يورو لمكافحة حوادث العنصرية في ملاعب كرة القدم.

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن خطة جديدة لمواجهة حوادث العنصرية في كرة القدم خلال السنوات الثلاث المقبلة بالتعاون مع حكومة بلاده.

جاء هذا في بيان أصدره الاتحاد الهولندي والحكومة، وأكدوا من خلاله رصد مبلغ مالي قيمته 14 مليون يورو لمكافحة العنصرية عن طريقة خطة عمرها ثلاث سنوات.

وكتب الاتحاد في بيانه: "الأندية التي لا تقوم بعملها في مكافحة التمييز قد تتعرض لعقوبات تصل لخصم النقاط وغرامات مالية واللعب دون جماهير".

المزيد من الفرق

وأضاف: "لو تعلق الأمر بلاعب متورط في مثل تلك الممارسات سيتم إيقافه عن اللعب أو المشاركة في التدريبات في بعض الأحيان أيضًا".

ضحية جديدة للعنصرية في الدوري الإسباني

وأكمل: "الاتحاد الهولندي سيكون لديه غرفة خاصة بالقضايا المرتبطة بالتمييز في لجنتي الانضباط والطعون، كل ذلك سيضع خيوط حوادث العنصرية في كرة القدم بشكل عام في أيدينا وسيكون هناك مدعي عام لينظر في تلك الحوادث والتقارير والتحقيقات".

كما كشف الاتحاد عن نشر كاميرات خاصة حول الملاعب لتحديد الجناة في مثل تلك المواقف وعن إطلاق تطبيق للهاتف يسمح بالإبلاغ عن تلك الحوادث دون الكشف عن هوية المبلغ.

جدير بالذكر أن الأشهر الماضية كانت قد شهدت تصاعدًا واضحًا في وتيرة حوادث العنصرية حول ملاعب أوروبا بالتحديد في إنجلترا وإيطاليا بشكل أكثر من بقية الدوريات الكبرى.