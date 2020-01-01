الحكومة الكتالونية تريد مباراة برشلونة ونابولي دون جماهير بسبب كورونا

تقارير صحفية إسبانية تؤكد رغبة حكومة مقاطعة كتالونيا في خوض برشلونة لمباراته ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا دون جماهير.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة لدى حكومة مقاطعة كتالونيا في خوض مباراة فريق برشلونة المقبل في دوري أبطال أوروبا ضد نابولي دون جماهير.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن الخوف من فيروس كورونا وانتشاره الكبير في إيطاليا هو السبب الأساسي خلف تلك الرغبة.

ولن تكون تلك هي المباراة الأولى في دوري أبطال أوروبا التي يتم منع الجماهير من حضورها بسبب فيروس كورونا، حيث تقرر إغلاق مدرجات ملعب مستايا في مواجهة فالنسيا وأتالانتا.

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كما كشفت تقارير صحفية فرنسية عن إمكانية غلق مدرجات ملعب بارك دي برينس الخاص بباريس سان جيرمان خلال لقاء الإياب ضد بوروسيا دورتموند.

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وأوضحت الصحيفة أن تأثر مثل ذلك القرار سيكون كبيرًا على مستوى الدخل المنتظر من تذاكر المباراة، لكنها في الوقت نفسه أكدت أن ذلك لن يؤثر على مدخلات أخرى مثل حقوق الصور والبث التلفزيوني.

وكانت أعداد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا قد تجاوزت الست آلاف حالة بينما توفى 366 بحسب الإحصائيات الأخيرة والتي صدرت مساء الأمس.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد تعادل في لقاء الذهاب الذي أقيم في إيطاليا بهدف لمثله، ويحتاج للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي في لقاء الإياب ليصعد لدور الـ 8.