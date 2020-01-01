الحكومة الإيطالية تتهم كريستيانو رونالدو بخرق بروتوكول كورونا

وزير الرياضة الإيطالي يوجه اللوم لكريستيانو رونالدو

وجّه فينتشنزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، اللوم على كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، بعد إصابته بفيروس كورونا، معتبرًا أنّ اللاعب قد خرق القواعد.

رونالدو تعرض للإصابة بفيروس كورونا أثناء تواجده مع منتخب البرتغال في فترة التوقف الدولي ولذلك لم يشارك في مباراة السويد.

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وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أنّ رونالدو رفض الامتثال لقرارات يوفنتوس بعد اكتشاف حالات مصابة بكورونا في الفريق ولم ينعزل في الفندق المخصص لذلك وفضل مغادرة إيطاليا.

وبسؤال وزير الرياضة عن الأمر أجاب: "أعتقد أنّ رونالدو خالف البروتوكول المتبع، ما دام لم يحصل على تصريح من الجهات الصحية المختصة فهذا يعني وجود خطأ".

رونالدو عاد إلى تورينو ليتواجد في الحجر الصحي لمدة أسبوعين مما قد يتسبب في حرمانه من خوض مباراة برشلونة في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

كما علّق سبادافورا على قرار اعتبار فريق نابولي خاسرًا أمام يوفنتوس في لقاء الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي بسبب عدم تمكنه من السفر إلى تورينو.

وواصل: "هذه من نوعية العقوبات التي امتلك ملاحظات عنها، ولكن علينا الانتظار أولًا لمعرفة ما الذي سيحدث بعد استئناف نابولي".

ورغم أنّ نابولي لا يستطيع الطعن على القرار في المحكمة الرياضية الإيطالية لكن الفريق يعتزم الاستئناف في المحكمة الدولية العليا.