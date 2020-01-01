الحكومة الإسبانية تمنح الأمل لاستئناف الليجا والبداية من مايو

قرارات حكومية تبشر إسبانيا بإمكانية استئناف الموسم الحالي

قررت الحكومة الإسبانية فتح المجال لعودة اللاعبين للتدريبات وإمكانية استئناف النشاط الرياضي في الشهر المقبل، على أن تعود الأمور لطبيعتها في يونيو.

جاء هذا في الوقت الذي قررت الحكومة الفرنسية إلغاء أي نشاط رياضي حتى سبتمبر المقبل مما أنهى الدوري مبكرًا.

ولم يتم الاستقرار على إن كان باريس سان جيرمان سيتوج بلقب الدوري الفرنسي كما حدث في بلجيكا أو لن يلعن عن بطل كما حدث في هولندا.

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وقال بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، إنّ الحكومة وضعت خطة من 4 مراحل كل مرحلة تستمر لمدة أسبوعين بداية من الوقت الحالي.

المرحلة 0 سوف تبدأ يوم 2 مايو المقبل والتي تشمل تدريبات أساسية للرياضيين، ثم المرحلة الأولى والتي تعني عودة متوسطة للأنشطة الرياضية.

وفي المرحلة الثالثة، سوف يتم السماح ببمارسة أي نشاط رياضي على ألا يزيد الحاضرين على 400 شخص.

وفي المرحلة الرابعة والأخيرة تبدأ الأمور في الانتظام والعودة إلى الوضع الطبيعي.

قرارات الحكومة الأخيرة تعني أنّ الأندية قد تعود إلى التدريبات في أول مايو المقبل على أن تعود الليجا في يونيو مما يمكن من استكمال المنافسة وإنهائها قبل أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أنّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وضع خطة لإنهاء الدوريات في 2 أغسطس ثم خوض مباريات دوري الأبطال واليوربا ليج.