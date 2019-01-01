الحكومة الإسبانية ترفض خوض السوبر في السعودية

هل يضطر الاتحاد الإسباني لتغيير وجهة بطولة السوبر؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

رفضت الحكومة الإسبانية خوض بطولة السوبر المحلي في المملكة العربية السعودية نتيجة القلق من عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الملاعب.

الاتحاد الإسباني يفاضل بين قطر والسعودية لاستضافة بطولة السوبر في يناير المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ الحكومة رفضت بصورة قاطعة خوض البطولة في الأراضي السعودية وذلك خوفًا من عدم منح النساء حقوقهن كاملة في حضور المباريات.

وأوضحت الصحيفة أنّ قرار الحكومة ليس ملزمًا وقد يتجه الاتحاد لخوض البطولة هناك حتى لو استمر الرفض.

واستدركت بأنّ هناك توجه عام في الاتحاد الدولي لكرة القدم وكذلك الاتحاد الأوروبي لمنح المزيد من الحرية للنساء في متابعة المباريات وخاصة بعد بيان جياني إنفانتينو والذي انتقد ابتعاد النساء عن الملاعب في إيران.

وقد تكون العقبة الوحيدة رفض لجنة تنظيم المباريات الدولية في الفيفا إقامة البطولة في السعودية، إذ أنّ هذه اللجنة هي الوحيدة المخول لها الموافقة على خوض بطولات محلية بالخارج.

جدير بالذكر أنّ أول لقاء للسوبر الإسباني بالخارج كان الموسم الماضي والذي أقيم في المغرب.