الحكم يلغي مباراة النجم الساحلي والملعب التونسي قبل نهاية الشوط الأول

المباراة لم تكتمل بسبب جماهير الملعب التونسي

فيسبوك تويتر بلال محمد

لم تشهد مباراة الملعب التونسي، والنجم الساحلي في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري اليوم، نهاية طبيعية بعدما، أوقفها الحكم قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.

وأوقف الحكم وليد الجريدي المباراة في الدقيقة 42، بعدما قامت جماهير الملعب التونسي بإلقاء الحجارة وغيرها، على أرضية الملعب.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم النجم الساحلي بهدف دون رد سجله إيهاب المساكني في الدقيقة 33، عندما أوقف الحكم المباراة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الملعب التونسي في تصريحات إذاعية: "ما حدث اليوم صدمني شخصياً، لقد لعبنا من قبل مباريات مصيرية، ولم يتصرف الجمهور بهذه الطريقة".

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وتابع: "ما حدث من إلقاء حجارة، شاهدناه في مباريات أخرى ولكن لم يتم إلغائها، كان على الحكم التفكير ملياً قبل اتخاذ قرار الإلغاء".

الجدير بالذكر أن الملعب التونسي يحتل المركز التاسع من جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بينما يحتل النجم المركز الثاني برصيد 48 نقطة.