الحكم وفحوصات كورونا .. أخبار سعيدة لمصر قبل مواجهة السنغال

تلقت بعثة المنتخب المصري المتواجدة في الكاميرون أخبارًا سعيدة قبل مواجهة السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا يوم الأحد القادم في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

الفراعنة كانوا قد تخطوا أصحاب الملعب، الكاميرون، بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي، فيما نجح أسود التيرانجا في إقصاء بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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الخبر الأول السعيد لمصر تمثل بظهور نتائج فحوصات كورونا للاعبي المنتخب وعناصر الجهاز الفني والتي جاءت جميعًا سلبية ليتأكد عدم حضور الفراعنة المباراة النهائية دون أي غيابات بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19).

الخبر الثاني كان تعيين الحكم الجنوب إفريقيا فيكتور جوميز لإدارة المباراة النهائية، وهو المشهود له بالكفاءة والأمانة، وقد نال تعيينه رضا الجميع عكس ما حدث عند تعيين بكاري جاساما لإدارة نصف النهائي أمام الكاميرون.

المنتخب المصري سيفتقد لعدد من اللاعبين بسبب الإصابة، أبرزهم الثلاثي أكرم توفيق وأحمد حجازي ومحمد الشناوي، إذ أصيب الأول بقطع في الرباط الصليبي فيما الثاني والثالث في العضلة الضامة.

يُشار إلى أن السنغال تخوض النهائي الثاني لها على التوالي، بعدما كانت قد خسرت لقب 2019 أمام الجزائر بهدف بغداد بونجاح، فيما كانت آخر مباراة نهائية لمصر عام 2017 حين سقطت أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف واحد.