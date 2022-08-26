الحكم على كارديف سيتي بدفع أموال صفقة سالا إلى نانت .. والنادي الإنجليزي يرفض!

استمرار أزمة صفقة سالا

تلقى كارديف قرار بدفع الدفعة الأولى من رسوم انتقال إيميليانو سالا بعد أن قضت محكمة التحكيم الرياضية بأن الصفقة كانت كاملة قبل وفاته.

انضم الأرجنتيني إلى نادي كارديف من نانت في يناير 2019، وأيدت محكمة التحكيم الرياضية مطالبة الفريق الفرنسي بالحصول على الدفعة الأولى من الصفقة والمقدرة بستة ملايين يورو بموجب شروط الصفقة.

توفي سالا عندما تحطمت الطائرة التي كان يستقلها من فرنسا في إنجلترا في 21 يناير 2019، بعد يومين من إعلان كارديف عن توقيعه.

جديد أزمة إيميليانو سالا

تم العثور على جثته وانتشلت من حطام الطائرة في فبراير من ذلك العام، ولم يتم العثور على جثة الطيار ديفيد إيبوتسون.

وجاء في بيان أصدرته محكمة التحكيم الرياضية: "رفضت محكمة التحكيم الرياضي (كأس) الاستئناف الذي قدمه نادي كارديف سيتي لكرة القدم ضد نادي نانت لكرة القدم فيما يتعلق بالقرار الصادر عن مكتب وضع لاعبي الفيفا، اللجنة في 25 سبتمبر 2019 (القرار المطعون فيه)".

وتم تأكيد القرار المطعون فيه الذي أمر فيه نادي كارديف سيتي بدفع ستة ملايين يورو إلى نانت فيما يتعلق بانتقال اللاعب إميليانو سالا بين الناديين.

كارديف سيتي يرفض دفع أموال الصفقة إلى نانت

أصدر كارديف بيان جاء فيه: "كارديف سيتي محبط من قرار محكمة التحكيم الرياضي".

وأضاف: "بمجرد أن يستوعب محامو النادي أسباب القرار، نتوقع الاستئناف ولن نقوم بأي مدفوعات لنادي نانت في هذه الأثناء".

وتابع: "إذا لم تنجح هذه الاستئنافات وكان النادي مسؤولاً عن دفع رسوم الانتقال، فسيتخذ النادي إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن الانهيار للتعويض عن خسائره".

وواصل: "يجب أن تستمر كل أفكارنا مع عائلة إيميليانو، الذين يتم دعمهم ماليًا الآن من خلال الثقة التي وضعها في النادي".

رفضت محكمة التحكيم الرياضية سماع الجزء الثاني من قضية كارديف، حيث ادعى النادي الويلزي أن نانت عبر وكلائه كان مسؤولاً عن الحادث وبالتالي يحق لكارديف الحصول على تعويض.

لا يزال النادي يعتزم الاستماع إلى هذه الدعوة في محكمة وطنية وتأمين وقف الحكم بدفع ستة ملايين يورو لصالح نانت في انتظار نتيجة هذا الادعاء.

سوف يستأنف كارديف أيضًا قرار محكمة التحكيم الرياضية نفسه أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.

وخلص التحقيق في وفاة سالا، الذي انتهى في وقت سابق من هذا العام إلى أنه توفي متأثرًا بجروح في الرأس والصدر لكنه كان فاقدًا للوعي وقت وقوع الحادث بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون.

لاحظت هيئة المحلفين أن قائد الطائرة لم يكن لديه الترخيص الصحيح للرحلة، ووجدت أن الطائرة نفسها لم يتم تشغيلها أو صيانتها وفقًا للاستخدام التجاري.

قدم نادي كارديف سيتي استئنافًا لأول مرة إلى محكمة التحكيم الرياضية في 20 نوفمبر 201*، لكن لم يتم الاستماع إلى القضية إلا في بداية شهر مارس من هذا العام بعد تعليق الإجراءات الخطية بالاتفاق المتبادل بين الطرفين لعدة أشهر.

أراد الطرفان عقد جلسة الاستماع شخصيًا، وهو ما لم يكن ممكنًا قبل نهاية العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

كانت الإجراءات تتعلق فقط بالدفعة الأولى من رسوم انتقال سالا، بدلاً من الرسوم الكاملة البالغة 17 مليون يورو.

وأفادت محكمة كأس إن نشر الحكم الكامل خلال 78 صفحة ويخضع الموضوع للمراجعة السرية، ويمكن نشره على موقع المحكمة على الإنترنت في وقت لاحق في انتظار نتيجة تلك المراجعة.