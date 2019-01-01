الحكم على أردا توران بالسجن لعامين

محكمة تركية تحكم على لاعب برشلونة السابق بالسجن لعامين وثمانية أشهر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أصدرت محكمة تركية اليوم حكمًا على النجم أردا توران لاعب برشلونة السابق بالسجن لمدة عامين وثمانية أشهر في قضية حيازة سلاح ناري دون ترخيص.

جاء هذا بعدما اعتدى اللاعب بالضرب على المغني التركي الشهير بيركاي شاهين في أكتوبر من العام الماضي أي قبل أقل من عام واحد فقط.

وكان ممثلوا المغني التركي قد طالبوا بتوقيع حكمًا على توران يصل لـ ١٢ عامًا وهي العقوبة القصوى على الاتهمات الموجهة له.

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كما قاموا بتوجيه تهمة جديدة له بالتحرش الجنسي، لكن المحكمة أسقطت الاتهام على الفور اليوم الأربعاء قبل النطق بالحكم النهائي.

ويأتي هذا الحكم مع إيقاف التنفيذ أي أن اللاعب لن يتعرض للحبس في الوقت الحالي إلا لو كرر الواقعة في المستقبل تحت أي شكل.

جدير بالذكر أن توران المعار من برشلونة لباشاك شهير كان قد تشاجر مع المغني على خلفية حديثًا له مع زوجة شاهين وقام بضربه وأفقده وعيه وعند زيارته في المستشفى أظهر سلاحه الناري.