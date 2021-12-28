"الحكم جامل رونالدو وكان يجب طرده أمام نيوكاسل"

مرة أخرى هرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من الطرد، خلال مواجهة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي.

الشياطين الحمر سقطوا في فخ التعادل الإيجابي 1/1 مع نيوكاسل، في المواجهة التي جمعت بينهما بالجولة التاسعة عشر من البريميرليج.

وكان رونالدو على وشك الحصول على البطاقة الحمراء، بعد تدخل عنيف على ريان فريزر لاعب نيوكاسل.

ومع ذلك قرر حكم المباراة التغاضي عن طرد النجم البرتغالي، حيث اكتفى بمنحه البطاقة الصفراء فقط ليكمل المباراة بشكل عادي.

مارك هالسي الحكم الإنجليزي السابق، تحدث إلى صحيفة "ذا صن" البريطانية عن هذا الأمر، خاصة بعد الواقعة المشابهة مع هاري كين ضد ليفربول.

وقال صاحب الـ60 سنة:"الحكم يقوم باتخاذ القرارات على ما هو أمامه، لا يهم إذا كان أمامك رونالدو أو كين أو أفضل اللاعبين".

وأضاف:"لو قاموا بأي خطأ من النوع الخطير، يجب عليهم إظهار البطاقة الحمراء تحت أي ظرف".

يذكر أن هذه الواقعة ليست الأولى التي يثير فيها رونالدو، حيث سبق أن تدخل بصورة عنيفة على كورتيس جونز لاعب ليفربول ودارا أوشيه لاعب أيرلندا.

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