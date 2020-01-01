الحكم المتهم بالعنصرية تلقى إهانات عنصرية من لاعبي باشاك شهير!

صحيفة رومانية تقلب الطاولة

ذكرت صحيفة ديجي 24 الرومانية أن لاعبي باشاك شهير التركي قد قاموا بتوجيه إهانات عنصرية لحكم مباراة الفريق ضد باريس سان جيرمان والمتهم بالعنصرية في حق ويبو.

ووجه الحكم الرابع سيباستيان كولتيسكو كلمة عنصرية لويبو في هذه الواقعة، وهو ما دفع لاعبو الفريق التركي إلى مغادرة الملعب، ولحقهم بعدها بدقائق لاعبو باريس سان جيرمان. "تعرف على القصة الكاملة"

ولكن مقاطع الفيديو التي راجعتها الصحيفة وسط تحقيقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أظهرت أن هناك ألفاظ عنصرية وجهت للحكم الروماني من قبل دكة بدلاء باشاك شهير.

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لاعبو الفريق التركي قاموا بوصف الحكم الروماني بـ "الغجري" حيث يتم وصف المواطنين الرومانيين دائمًا من قبل البعض بأنهم "غجر" وليسوا أوروبيين.

ووفقًا للصحيفة الرومانية فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سيقوم بالتحقيقات بعدما ظهرت تلك الأدلة التي تدين لاعبي الفريق التركي لتلفظهم بألفاظ عنصرية أيضًا.

وكان لاعبو باشاك شهير وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا قد انسحبوا من ملعب حديقة الأمراء اعتراضًا على عنصرية الحكم الرابع الروماني.

وكانت المباراة تسير بصورة طبيعية وكانت النتيجة هي التعادل السلبي، ثم تلقى مساعد مدرب باشاك شهير، الكاميروني بيير ويبو بطاقة حمراء للاعتراض على الحكم.

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يذكر أن الاتحاد الأوروبي يحارب العنصرية بمختلف السبل، واللاعب الذي يثبت قيامه بمثل هذه الأفعال يتم إيقافه لمدة طويلة أو لمدى الحياة، مع غرامة كبيرة جدًا، لكن واقعة اليوم فريدة من نوعها قام بها حكم المباراة الرابع