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أبدى هانزي فليك، مدرب برشلونة، استياءً شديدًا من طاقم التحكيم عقب فوز فريقه المثير 3-2 على فياريال يوم الأحد. ورغم عودة فريقه بعد تأخره بهدفين، أثارت المعاملة التي تلقاها جهازه الفني على خط التماس غضب المدرب الألماني.

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فليك ينتقد تركيز الحكم الرابع على دكة برشلونة

لم يتردد فليك في انتقاد التحكيم خلال فوز برشلونة الصعب على فياريال ، وخصّ سلوك الحكم الرابع بالانتقاد بعدما تلقى بطاقة صفراء بسبب احتجاجاته، فيما طُرد البديل فيرمين لوبيز من دكة البدلاء في الدقيقة 74. ووفقًا لتقرير الحكم هيرنانديز هيرنانديز عقب المباراة، طُرد لاعب الوسط لاقترابه من الحكم الرابع والاحتجاج بصوت مرتفع، مرددًا عبارة «لا تعبث معي!» قبل أن يتجه مباشرة إلى النفق، وذلك قبل إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «الحكم الرابع لم يكن ينظر إلا إلى دكة بدلاء فريقنا». وأعرب عن استغرابه من غياب التواصل من جانب طاقم التحكيم، مشيرًا إلى أنه عوقب لمجرد طرح أسئلة بشأن سير المباراة. وأضاف: «عليه أن يساعد الحكم داخل الملعب، لكنه لم ينظر إلا إلينا. سنرى ما المعلومات التي سيقدمونها لنا. سألتُ، فأعطوني بطاقة صفراء».

واستمر التوتر بين دكة برشلونة والحكم هيرنانديز هيرنانديز طوال فترة ما بعد الظهر. وأقر فليك بأن تاريخ طاقم التحكيم وسمعته كانا معروفين قبل المباراة، ما خلق أجواء من الترقب والاستياء. وأضاف مدرب برشلونة: «لو كانت النتيجة مختلفة، ربما لما قلت شيئًا، لكننا كنا نعرف اليوم من سيكون الحكم، وتوقعنا هذا. أنا راضٍ عن الحكام عمومًا، لكن ليس عنه. كان الحكم المساعد والحكم الرابع يراقباننا عن كثب. كان بإمكانهما التصرف بطريقة مختلفة، وكان بوسعهما التحدث إلينا، لكنهما لم يقولا لنا شيئًا».

أخطاء مبكرة تكلف برشلونة غاليًا

ورغم أن التحكيم كان من أبرز موضوعات الحديث، سارع فليك أيضًا إلى تسليط الضوء على الهفوات الدفاعية التي تسببت في بداية كارثية لبرشلونة، إذ استقبل هدفين خلال الدقائق السبع الأولى سجلهما تيرنو باري وتاني أولوواسيي. وكانت تلك المرة الأولى التي يستقبل فيها برشلونة هدفين بهذه السرعة في مباراة بالدوري منذ مواجهته ريال سرقسطة في نوفمبر 1981.

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وقال فليك لدى تحليله البداية الصعبة: «تقدموا من أول لعبتين. الهدف الأول جاء من خطأ واضح ارتكبناه، فسجلوا مباشرة». لكنه أشاد كثيرًا برد فعل لاعبيه على تلك البداية، وبالشخصية التي أظهروها لاستعادة توازنهم قبل الاستراحة، حتى بعد إهدار ركلة جزاء كان من الممكن أن تجعل العودة أسهل في وقت أبكر بكثير.

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تعديلات تكتيكية تقود برشلونة إلى العودة

أثبتت التغييرات في طريقة تنظيم الفريق خلال الشوط الثاني أهميتها الحاسمة لبرشلونة، إذ مهّد صموده لقلب النتيجة بعد الاستراحة. ودخل برشلونة الشوط الثاني بنزعة هجومية أكبر بكثير، فقلص جيرارد مارتين الفارق بضربة رأس من عرضية بيدري، قبل أن يسدد لوبيز تمريرة لامين يامال الأرضية عبر منطقة الجزاء إلى الشباك عند مرور ساعة من اللعب ليعيد التعادل. وفي الدقيقة 67، حوّل باو نافارو عرضية إريك جارسيا إلى شباك فريقه، مانحًا أصحاب الأرض التقدم للمرة الأولى.

وأشاد فليك بأداء الظهيرين جارسيا وجواو كانسيلو في الشوط الثاني ، قائلًا: «في كرة القدم الحديثة، الظهيران مهمان جدًا في الهجوم والدفاع. لقد كانا ممتازين في الشوط الثاني، وساعدا الجناحين باستمرار».

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إشادة بالنجم الصاعد جيرارد مارتين

كان مارتين من أبرز لاعبي المباراة، وحظي بإشادة خاصة من مدربه على مساهمته التهديفية واحترافيته عمومًا. ومازح فليك بشأن الحصص التدريبية خلال الأسبوع التي هيأت المدافع لتسجيل هدفه المهم.

واختتم فليك: «إنه مستعد دائمًا للعب، وقد قدم أداءً رائعًا. تطوره وتأثيره في الفريق مذهلان. أنا سعيد به لأنه محترف للغاية ومهم جدًا لنا». ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 36 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، قبل رحلته إلى صباح يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، واستضافته ديبورتيفو يوم الأحد في المسابقة المحلية.