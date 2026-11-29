سطر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا صفحة تاريخية جديدة في مسيرته الكروية، بعدما تجاوز حاجز الـ 500 هدف، خلال مواجهة فريقه سانتوس أمام مضيفه فيتوريا على ملعب باراداو، ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري البرازيلي الممتاز.

وقدم قائد سانتوس عرضًا فرديًا مبهرًا ساهم خلاله في جميع أهداف فريقه الثلاثة، ليعيد إلى الأذهان لمحات من سحره المعتاد في توقيت حاسم من عمر المسابقة.

ليلة استثنائية بلمسة كوتينيو

بدأ نيمار عرضه الكروي في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، حين أرسل ركلة ركنية متقنة وضعها على رأس زميله ويليان أراو ليفتتح التسجيل لصالح سانتوس.

ورغم نجاح فيتوريا في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة صاروخية من جابرييل بارالياس، فإن الشوط الثاني حمل توقيع نيمار الخالص.

وفي الدقيقة 62، انبرى صاحب القميص رقم 10 لتنفيذ ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء بعد لحظات من هتاف الجماهير باسمه، ليسكنها ببراعة في الزاوية اليسرى لحارس فيتوريا، مسجلًا هدفه رقم 500 في مسيرته الكروية بما فيها أهداف منتخبات الشباب.

ولم يكتف نيمار بذلك، بل استغل التأثير الفوري لزميله فيليبي كوتينيو الذي شارك بديلًا وحصل على ركلة جزاء بعد دقيقة واحدة فقط من دخوله، لينفذها نيمار بنجاح في الدقيقة 82، رافعًا رصيده إلى 501 هدف ومؤكدًا تفوق فريقه بثلاثية مقابل هدف.

خريطة أهداف نيمار عبر التاريخ

يعكس وصول نيمار إلى هذا الرقم القياسي رحلة طويلة حافلة بالعطاء التهديفي مع مختلف الأندية والمنتخبات البرازيلية بجميع فئاتها، باحتساب كافة المباريات التي خاضها.

ويتربع ناديه الحالي والأم سانتوس على قمة قائمة أهدافه برصيد 162 هدفًا، يليه باريس سان جيرمان الفرنسي الذي سجل بقميصه 126 هدفًا، ثم برشلونة الإسباني الذي شهد تسجيله 114 هدفًا.

وعلى الصعيد الدولي، يمتلك نيمار 80 هدفًا بقميص المنتخب البرازيلي الأول، إلى جانب تسعة أهداف مع منتخب تحت 20 عامًا، وثمانية أهداف مع المنتخب الأولمبي، بالإضافة إلى هدف واحد مع منتخب تحت 17 عامًا، وهدف وحيد سجله خلال تجربته القصيرة مع الهلال السعودي.

خطوة نحو حلم كوبا ليبرتادوريس

لا تتوقف أهمية هذه الليلة عند حدود الأرقام الفردية لنيمار، بل تمتد لتشكل طوق نجاة لموسم سانتوس تحت قيادة المدرب كوكا.

الفريق الذي عانى من تذبذب النتائج مؤخرًا بتحقيق فوز وحيد في آخر خمس مباريات، كان بحاجة ماسة إلى هذه الانتفاضة خارج الديار قبل الجولة الختامية، من أجل التمسك بحلم إنهاء الموسم ضمن المراكز السبعة الأولى، وانتزاع بطاقة التأهل إلى النسخة المقبلة من بطولة كوبا ليبرتادوريس.

بيت القصيد

مهما دارت النقاشات حول الإصابات التي عطلت مسيرته أو الأرقام التي تشمل مختلف الفئات والمباريات، يظل نيمار دا سيلفا عملة نادرة في كرة القدم الحديثة.

تسجيل هدفه رقم 500 من ركلة حرة مباشرة بهذا الإتقان، ثم قيادة فريقه في أصعب المنعطفات بقميص النادي الذي شهد ولادة موهبته، يثبت أن السحر البرازيلي لا يزال حيًا في قدمي نيمار، وأن الحكاية لم تصل إلى سطرها الأخير بعد.