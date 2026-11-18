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كشفت تقارير صحفية، عن كواليس اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع ديدييه ديشان، المدير الفني السابق لمنتخب فرنسا، بعدما تأكد للنادي الإنجليزي أن المدرب الفرنسي استغل اهتمامه السابق به للحصول على عرض مالي أكبر من الدوري السعودي، وتحديدًا من الأهلي.

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خلال رحلة البحث عن مدرب دائم خلفًا لمايكل كاريك، وضع مسؤولو مانشستر يونايتد عدة أسماء بارزة على طاولة المفاوضات، قبل الاستقرار في النهاية على ماوريسيو بوتشيتينو، لكن التواصل مع ديشان أثار شكوكًا داخل إدارة النادي بشأن حقيقة دوافعه، وفقًا لما كشفه تقرير لصحيفة "ذا أثلتيك" عن تفاصيل عملية اختيار المدرب.

وأشارت التقارير إلى أن مسؤولي يونايتد شعروا بأن ديشان يتعامل مع اهتمام النادي الإنجليزي باعتباره ورقة ضغط، وليس رغبة حقيقية في تولي القيادة الفنية للفريق، إذ اعتقدت الإدارة أنه يستهدف استغلال المفاوضات لتحسين شروط انتقاله المحتمل إلى دوري روشن السعودي، في ظل ارتباط اسمه بتدريب الأهلي.

وتضمنت الصفقة السعودية المحتملة عرضًا ضخمًا، إذ تحدثت تقارير فرنسية عن عقد لمدة 3 سنوات مع الأهلي بقيمة إجمالية تصل إلى 25 مليون جنيه إسترليني، بما يعادل نحو 8.3 مليون جنيه سنويًا، وهو ما عزز شكوك مانشستر يونايتد بشأن تحركات المدرب الفرنسي، لتنتهي المحادثات سريعًا.

ولم يكن ديشان الاسم الوحيد المطروح لخلافة كاريك، إذ دخل أنطونيو كونتي ضمن دائرة الاهتمام، لكن المدرب الإيطالي اضطر إلى إبعاد نفسه علنًا عن المنصب، رغم سجله الحافل بالألقاب المحلية في إنجلترا وإيطاليا، قبل أن يقرر النادي عدم المضي قدمًا في محاولة التعاقد معه.

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كما حظي إيدي هاو، المدير الفني لنيوكاسل يونايتد، بدعم داخل أروقة النادي الإنجليزي، حيث يُعتقد أن جيم راتكليف، الشريك في ملكية مانشستر يونايتد، دفع باتجاه دراسة اسمه، إلا أن المدرب الإنجليزي لم يخضع لمقابلة رسمية، رغم الدعم الذي حظي به.

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وفي أكتوبر الماضي، استفسر مانشستر يونايتد أيضًا عن موقف يوليان ناجلسمان، مدرب ألمانيا، باعتباره أحد الخيارات المحتملة، وذلك قبل رحيل كاريك عن مقعد القيادة، لكن التواصل لم يتطور إلى عرض رسمي.

وبعد تعثر المفاوضات مع عدد من المرشحين، حسم مانشستر يونايتد قراره بالتعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو، الذي من المقرر أن يصل إلى مانشستر الخميس لاستكمال إجراءات تعيينه والالتقاء باللاعبين، في خطوة تمهد لبدء مرحلة جديدة داخل النادي.

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ومن المنتظر أن يخوض المدرب الأرجنتيني أول اختبار له على مقاعد البدلاء الأحد المقبل، عندما يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على ليفربول في ملعب أنفيلد، في مواجهة صعبة تأتي بعد فترة قصيرة للغاية من توليه المهمة، وسط آمال الإدارة في إحداث تغيير سريع على مستوى الأداء والنتائج.