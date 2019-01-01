الحفاظ على الشباب مستمر - الاتفاق يجدد عقد الغامدي

إدارة الاتفاق تسعى للإبقاء على اللاعبين الشباب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الاتفاق السعودي اليوم الأربعاء، تجديد عقد حامد الغامدي؛ لاعب وسط الفريق، لمدة خمسة مواسم مقبلة، لينتهي عقده بنهاية صيف عام 2024.

مسؤولو الاتفاق يعملون خلال الفترة الحالية على تجديد عقود اللاعبين الشباب بالفريق، والتي بدأت منذ أيام، كان آخرها بالأمس بالتجديد لإبراهيم محنشي.

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يلعب الغامدي صاحب الـ20 عامًا في صفوف فريق الإتي تحت 23 عامًا، لكنه خاض مباراة وحيدة في الموسم المنقضي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن الاتفاق يستعد لخوض معسكر خارجي للإعداد للموسم المقبل، في 15 من يوليو الجاري بسلوفينيا، ويستمر حتى الخامس من أغسطس المقبل.

وكان رفاق الغامدي قد أنهوا الموسم المنقضي محتلين المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 33 نقطة.