الحضري يكشف أسباب رفضه عرض أحد السعودي وتفضيل النجوم

الحارس المخضرم مصر على استكمال مسيرته في الملاعب رغم بلوغه سن الـ46

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الحارس المصري المخضرم عصام الحضري أنه تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية إلا أنه وجد أن الأنسب له هو الانضمام للنجوم؛ الصاعد حديثًا الموسم الجاري للدوري المصري الممتاز.

وقام الحارس بفسخ عقده مع ناديه السابق الإسماعيلي خلال الأيام الماضية، بعد نشوب أزمة بينه وبين مجلس الإدارة، إثر تخلفه عن السفر مع الفريق في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الحضري قال، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "قمت بفسخ تعاقدي مع الإسماعيلي، واستلمت الاستغناء الخاص بي، بعدما استغنيت عن كافة مستحقاتي المادية، وأود أن أتوجه لمجلس إدارة الدراويش والجماهير بالشكر، وأتمنى ألا تكون الجماهير غاضبة مني".

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وأضاف: "سأعقد اليوم جلسة مع محمد الطويلة وشادي الطويلة وحازم الحديدي لحسم الصفقة للنجوم رغم أنني تلقيت خلال الفترة الماضية عدة عروض لا تقل عن أربعة منها أحد السعودي، أشكر كلاً من فاوضني".

الحارس المخضرم تابع: "فضلت النجوم لأنني أبحث عن الاستقرار، أريد أن أبعد عن الضغوطات والسفر، أردت أن أكون في مكان قريب من بيتي ومكان تدريبي".

واختتم: "جاهز لكافة التحديات، وجاهز للتوقيع مع النجوم لمدة أربع سنوات وإن كان بعد الجلسة كل شيء سيتحدد بعد الجلسة".

يذكر أن صاحب الـ46 عامًا عاد في بداية الموسم الجاري من تجربة احترافية بالتعاون السعودي، استمرت لموسم واحد.

وشارك الحضري مع الدراويش بالموسم الجاري في 15 مباراة، استقبل خلالهم 17 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في ست مباريات.