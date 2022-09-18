"الحشرة" .. نجم دفاع مانشستر يونايتد يطلق اسمًا جديدًا على رونالدو!

يبدو أن المدافع الأرجنتيني قد وجد اسمًا مستعارًا جديدًا لكريستيانو رونالدو في صفوف مانشستر يونايتد.

حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد على اسمًا مستعارًا جديدًا في صفوف الشياطين الحمر من قبل أحد زملائه في الفريق.

جاء هذا بعد أن نشر رونالدو صورة له من الفوز على ساوثامبتون في نهاية شهر أغسطس الماضي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وكما هو متوقع قام العديد من الأشخاص بالتعليق على صورة رونالدو، لكن تعليق الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز كان الأكثر إثارة للجدل.

حيث منح مارتينيز رونالدو اسمًا مستعارًا جديدًا عبر ذلك التعليق، ويبدو أن الثنائي يستخدمان ذلك الاسم كثيرًا فيما بينهما، حيث كتب: "El bichoooo" وهي التي تعني "الحشرة".

صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز"، التي لفت نظرها التعليق فشلت في إيجاد تفسير واضح لاختيار مارتينيز لذلك الاسم ليطلقه على رونالدو، لكنها أكدت أن الثنائي طور علاقة صداقة كبيرة في الأسابيع الماضية.

وسبق أن قال مارتينيز عن رونالدو: "نحن نعلم كم هو هام هو وأهدافه، سيكون من الرائع أن يسجل من أجل ثقته في نفسه ومن أجل الفريق".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد ظهر في سجلات تهديف مانشستر يونايتد بالفعل للمرة الأولى مع الشياطين الحمر هذا الموسم ضد شريف تيراسبول في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي من ركلة جزاء.