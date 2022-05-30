الحسن اليامي: لاعب واحد فقط لعب بروح الاتحاد أمام الطائي، ولهذا خسرنا

المهاجم السابق للعميد يتحدث عن سبب الخسارة أمام الطائي

أكد الحسن اليامي نجم الاتحاد والمنتخب السعودي سابقًا أن لقب الدوري مازال في الملعب ولم يُحسم للهلال الذي تقدم للصدارة بعد انتهاء مباريات الجولة الـ28.

الهلال هزم أبها واستغل سقوط الاتحاد أمام الطائي ليُساويه في رصيد النقاط، 61 نقطة، ويتفوق عليه بالمواجهات المباشرة قبل جولتين من خط النهاية.

الحسن اليامي: الاتحاد لا يمتلك دكة بدلاء

المهاجم السعودي المعتزل أعاد خسارة الاتحاد أمام الطائي لعدم وجود دكة بدلاء قوية تُعوض الغيابات، بجانب غياب الحماس والروح القتالية عن جميع اللاعبين باستثناء واحد هو عبد العزيز البيشي.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج كورة "الدوري مازال في الملعب، لم يعد مصير الاتحاد بيديه بل مع أندية أخرى لكنه مازال متاحًا".

تابع "ظهر جليًا خلال مواجهة الطائي أن الاتحاد لا يمتلك دكة بدلاء تُعوض غياب رومارينيو وعبد الرزاق حمدالله وإيجور كورونادو، الفريق لا يمتلك سوى هارون كمارا وهو أقل كثيرًا من اللعب للاتحاد ولا يُعوض نصف أو ربع غياب أحد من الثلاثي".

"ما لاحظناه خلال اللقاء كذلك هو هبوط عام في مستوى جميع اللاعبين وغياب للروح والحماس عن أدائهم، سواء أحمد حجازي أو عبد الرحمن العبود أو زياد الصحفي، لاعب واحد فقط لعب بحماس وروح الاتحاد وهو عبد العزيز البيشي، فيليبي أيضًا بذل جهدًا كبيرًا وتحرك كثيرًا لكن تلك إمكانياته ولا يستطيع تقديم الأفضل".

ما وضع المنافسة بين الهلال والاتحاد في الدوري السعودي؟

الهلال تقدم لصدارة جدول الترتيب بفارق المواجهات المباشرة مع الاتحاد، بعد تساويهما في المقدمة برصيد 61 نقطة لكل منهما، إذ كان الزعيم قد نجح في الفوز على العميد ذهابًا وإيابًا في الدوري السعودي هذا الموسم 2-1 و3-1.

الهلال سيُواجه الفتح والفيصلي في آخر جولتين من الدوري السعودي، فيما سيلعب الاتحاد ضد الاتفاق والباطن، وهي مباريات جميعها صعبة نظرًا لكفاح الأندية الأربعة للنجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

يُشار إلى أن الهلال نجح في الفوز بالدوري السعودي خلال الموسمين الأخيرين و4 مرات في السنوات الخمسة الأخيرة، لم يفلت منه سوى موسم 2018-2019 الذي تُوج به النصر.

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