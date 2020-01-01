الحسم يقترب .. متى يحصل الهلال على لقب الدوري السعودي؟

نستعرض لكم حالات حسم الدوري لصالح نادي الهلال

انتهت الجولة الـ 25 من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، متفوقًا على غريمه النصر في صراعهم على لقب الموسم الحالي 2019 - 2020.

الهلال يحاول جاهدًا وبكل قوة التتويج باللقب، في حين يسعى النصر للحفاظ على لقبه المتوّج به في النسخة الأخيرة من المسابقة المحلية.

الهلال السعودي نجح في الفوز على منافسه العدالة في الجولة الـ25، برباعية دون رد، ليواصل الحفاظ على فارق النقاط مع النصر.

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هذه النتائج أوصلت فارق النقاط بين الزعيم والعالمي إلى 9 نقاط، وجعلت ملامح اللقب تميل بكفتها نحو الهلال.

وقبل انتهاء الدوري السعودي بـ 5 جولات كاملة، يمني الهلال النفس استعادة الذي فقده الموسم الماضي لصالح العالمي، حيث كانت آخر ألقابه في موسم 2017 - 2018.

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وفيما يلي نستعرض لكم أبرز حالات حسم الدوري لصالح نادي الهلال

الجولة الـ26

تبدأ فرص حسم نادي الهلال لبطولة الدوري السعودي للمحترفين مبكرًا، وبالتحديد من الجولة المُقبلة.

الهلال قد يكون بطلاً لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين في حالة فوز الفريق على حساب الأهلي، وفي نفس الجولة لابد أن يتعرض النصر للهزيمة أمام نادي التعاون ليصل الفارق إلى 12 نقطة، قبل 4 جولات من نهاية البطولة، ويتفوق الزعيم على حساب العالمي بفارق الأهداف، وكذلك المواجهات المباشرة، مما يعني أن التتويج قد يكون من الجولة المُقبلة.

الجولة الــ27

منطقيًا ستكون حالة فوز الهلال وهزيمة النصر، حاسمة للدوري بشكل مباشر ولكن هناك حالة ثانية.

تعثر الهلال بالتعادل أو الهزيمة قد يجعل الأمور في الملعب من جديد، إلا أن فوز متصدر البطولة بهذه الجولة أمام الفيصلي سيكون حاسمًا للقب البطولة، حتى لو فاز النصر على حساب العدالة.

الجولة الــ28

لنفترض تعثر الهلال في الجولتين الماضيين مع فوز نادي النصر، ليصبح الفارق في هذه الحالة 3 نقاط فقط، فالفوز على حساب الحزم سيساهم في حسم لقب الدوري على حساب العالمي الذي سيواجه نادي الفيحاء بهذه الجولة.

الجولة الــ29

في أسوأ حالات الهلال والخسارة في جميع الجولات الماضية ووصل الفارق إلى تعادل في النقاط، سيكون الفوز بمباراة هذه الجولة أمام الوحدة حاسمًا للفوز باللقب حتى في حالة فوز النصر متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة.