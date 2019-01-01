الحسم يتأجل - بايرن ميونيخ يتعثر ودورتموند يتمسك بالأمل في الدوري الألماني

مواجهة صعبة أمام البافاري قد تحرمه من اللقب في الجولة الأخيرة

فشل فريق بايرن ميونيخ في حسم الدوري الألماني بالجولة قبل الأخيرة، بعد التعادل السلبي مع لايبزج بدون أهداف.

بايرن لعب اللقاء خارج أرضه بمعظم عناصره الأساسية، وهو مبتعداً عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني بـ4 نقاط كاملة.

بعد مطالبات جمهور تشيلسي بالتجديد - هازارد: أين القلم؟

البافاري لعب بسفين أولريتش كحارس مرمى في ظل غياب مانويل نوير، وشهد الهجوم تواجد الرباعي توماس مولر، روبرت ليفاندوفيسكي، سيرجي جنابري وكينجسلي كومان.

السيطرة كانت من نصيب بايرن في معظم فترات المباراة، حيث وصلت إلى 60% مقابل 40% لصالح أصحاب الأرض والجمهور.

ومع ذلك كان لايبزج نداً للبافاري وهدد شباكه أكثر من مرة، واقترب من التسجيل لتهديد حظوظ الفريق في الحفاظ على لقبه.

وبعد كل المحاولات انتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليتأجل الحسم بالجولة الأخيرة من عمر البوندسليجا.

وعلى جانب آخر استفاق دورتموند من كبوته، بانتصار صعب على ملعبه أمام فورتونا دوسلدورف بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

رئيس سانتوس سعيد بأنباء انتقال نيمار لريال مدريد

دورتموند سجل الهدف الأول عن طريق كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 41، قبل أن يعادل أوليفير فينك النتيجة للضيوف بالدقيقة الثانية من الشوط الثاني.

توماس ديلاني أعاد دورتموند للمقدمة في الدقيقة 53، قبل أن تتاح فرصة التعديل لفورتونا بعدها بست دقائق لكن دودي لوكيباكيو أضاع ركلة جزاء حرمت فريقه من هدف التعادل.

الأمور تصعبت على الضيوف في الدقيقة 82 بطرد اللاعب آدم بودزيك، ليسجل ماريو جوتزه هدف تأكيد الفوز لدورتموند بالوقت بدل الضائع.

الرد جاء سريعاً من فورتونا عن طريق دافيد كوفاناكي قبل النهاية بلحظات بهدف ثاني، ولكن لم يؤثر ذلك على حصد دورتموند لنقاط المباراة الثلاث.

تعادل بايرن يضعه في المركز الأول بـ75 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن دورتموند قبل جولة واحدة من نهاية الدوري.

وهو ما يهدد حظوظ البافاري في اللقب، خاصة وأن يلعب أمام خصم عنيد وهو أينتراخت فرانكفورت بالجولة 34، بينما يحل دورتموند ضيفاً على بوروسيا مونشنجلادباخ.