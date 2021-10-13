الحزن يخيم على بورنموث.. إصابة نجم منتخب ويلز بسرطان الغدد الليمفاوية

أكد نادي بورنموث الإنجليزي إصابة الويلزي ديفيد بروكس بمرض "هودجكين ليمفوما"، وهو أحد أشكال سرطان الغدد الليمفاوية.

بروكس، 24 عامًا، خرج من قائمة منتخب ويلز الأسبوع الماضي، حيث أشار المسؤولون إلى أن ابتعاد اللاعب كان بسبب المرض.

ومن المقرر أن يبدأ بروكس العلاج قريبًا بعد إيجابية التشخيص الأولي، حيث أكد لاعب الوسط أنه مصمم على العودة إلى الملعب بمجرد تعافيه.

ماذا جاء في بيان بورنموث؟

نادي بورنموث نشر بيانًا رسميًا عبر موقعه على شبكة الإنترنت للإعلان عن إصابة ديفيد بروكس.

وجاء في البيان: "بورنموث يؤكد إصابة لاعب الوسط ديفيد بروكس بمرض هودجكين ليمفوما".

وأضاف: "لقد ترك منتخب ويلز الأسبوع الماضي، وبعد الفحص الطبي تم التأكد من إصابته في المرحلة الثانية بسرطان هودجكين في الغدد الليمفاوية".

واختتم البيان: "نتيجة لذلك، سيخضع ديفيد للعلاج بداية من الأسبوع المقبل".

We can confirm that midfielder David Brooks has been diagnosed with Hodgkin Lymphoma.



We’re all behind you, Brooksy ❤️#afcb 🍒 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 13, 2021

ماذا قال بروكس؟

من جانبه، أصدر بروكس بيانًا جاء فيه: "من الصعب بالنسبة لي كتابة هذه الرسالة، لقد تم تشخيص إصابتي بالمرحلة الثانية من سرطان الغدد الليمفاوية، وسأبدأ دورة العلاج الأسبوع المقبل".

وأضاف: "على الرغم من أن هذا كان بمثابة صدمة لي ولعائلتي، إلا أن التوقعات إيجابية، وأنا واثق من أنني سأتعافى تمامًا وسأعود إلى اللعب في أقرب وقت ممكن".

وتابع: "أود أن أعرب عن تقديري للأطباء والممرضات والاستشاريين والموظفين الذين عالجوني باحترافية كبيرة، ودفئهم وتفهمهم خلال هذه الفترة".

وأكمل: "أود أيضًا أن أعرب عن شكري لنادي بورنموث على دعمه لي والمساعدة التي قدمها طوال الأسبوع الماضي".

وأردف: "على الرغم من تقديري للاهتمام الإعلامي، إلا أنني أود أن أطلب احترام خصوصيتي في الأشهر المقبلة، وسأشارك التحديثات بشأن تطور حالتي عندما أتمكن من ذلك".

وجاء في ختام رسالة بروكس: "في غضون ذلك، شكرًا للجميع على رسائل الدعم التي قدموها، هذا يعني لي الكثير، أتطلع إلى رؤيتكم جميعًأ مرة أخرى، ولعب الرياضة التي أحبها قريبًا جدًا".

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