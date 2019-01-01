رسميًا - الحزم يتعاقد مع عبد الرحمن اليامي لاعب الهلال

لاعب الهلال ينتقل للحزم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الحزم، عن التعاقد مع عبد الرحمن اليامي، لاعب فريق نادي الهلال، لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان اليامي يلعب الموسم الماضي في صفوف نادي الفيحاء على سبيل الإعارة، قبل أن يطلب الهلال استعادته خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

الحزم نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صور توقيع عبد الرحمن اليامي مع الحزم، لمدة 3 سنوات قادمة.

أنهت ادارة نادي #الحزم برئاسة أ. عبدالله المقحم إجراءات التعاقد مع لاعب نادي #الهلال عبدالرحمن اليامي بنظام الانتقال لمدة 3 سنوات وأفضلية التجديد لموسم رابع ..

💛💙♥️ pic.twitter.com/xzVOq5r4iG — نادي الحزم السعودي (@AL7AZEMFC) July 19, 2019

وجاء نص تغريدة الحزم كالآتي:

"أنهت ادارة نادي الحزم برئاسة أ. عبدالله المقحم إجراءات التعاقد مع لاعب نادي الهلال عبدالرحمن اليامي بنظام الانتقال لمدة 3 سنوات وأفضلية التجديد لموسم رابع".

ويسعى الحزم لتدعيم صفوفه، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، وذلك من أجل الاستمرار في الدوري السعودي للمحترفين، والمنافسة على مركز متقدم بالدوري.