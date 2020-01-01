الحرب الكلامية تتواصل .. سولشاير يرد على مورينيو

بعد فينجر وكونتي ورانييري وجوارديولا .. سولشاير ضحية الحرب الكلامية الجديدة مع جوزيه مورينيو

رد أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد على تصريحات جوزيه مورينيو الأخيرة التي سخر منه فيها بشأن تفضيله اللعب في منطقة جزاء أكبر.

الأمر بدأ حين اشتكى مورينيو من ارتفاع العارضة في مباراة توتنهام التي خاضها في مقدونيا ضمن منافسات الأدوار التمهيدية للدوري الأوروبي، ليثبت بالفعل أن حجم المرمى كان أصغر.

بعدها لعب مانشستر يونايتد أمام برايتون وفاز الشياطين الحمر بثلاثة أهداف لهدفين بعدما سدد لاعبو برايتون 5 كرات في العارضة والقائمين بصورة تشبه أفلام الكارتون.

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بعدها علق سولشاير مازحًا بأن مورينيو لو كان موجودًا لاحتاج قياس المرمى، ليرد مورينيو بأن مدرب مانشستر يونايتد لا يهتم بقياس المرمى، هو فقط سينزعج إذا لعب في منطقة جزاء بمساحة أقل.

ولتتواصل الحرب الكلامية، رد أولي جونار سولشاير على مورينيو بعد تأهل توتنهام للدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب إصابة لاعبي الخصم بفيروس كورونا واعتبارهم منسحبين.

وقال سولشاير: "الاستمرار في البطولة يعتمد على ماذا تريد منها، لدينا فرق وصلت إلى هذا الدور دون أن تلعب حتى" في إشارة واضحة لتوتنهام الذي تأهل اعتباريًا دون أن يلعب.

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يذكر أن هذه الحرب قد استمرت لفترة طويلة في موسم 2017 بين جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد وقتها وأنطونيو كونتي الذي كان يتولى تدريب تشيلسي، ويبدو أنها ستتجدد مع استبدال كونتي بسولشاير.