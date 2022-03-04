الحذر واجب من إصابات هالاند .. برشلونة قد يتعاقد مع لاعب زجاجي آخر!

انتكس المهاجم النرويجي إرلينج براوت هالاند من جديد، وذلك بعد تعافيه من الإصابة، ليعاني من مشكلة عضلية جديدة.

ويبقى هالاند هو أحد أهم أهداف برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، حيث تربط التقارير المهاجم الشاب بالنادي الكتالوني.

لكن سجل إصاباته المتكررة الذي زادت عن حدها هذا الموسم، قد تغير من رأي إدارة البلوجرانا التي تمتلك ذكريات سيئة مع جناح فريقها الحالي عثمان ديمبيلي.

تستمر محنة إرلينج هالاند، فوفقًا لصحيفة بيلد الألمانية، فإن المهاجم النرويجي لفريق بروسيا دورتموند يعاني من إصابة عضلية جديدة ستحرمه من المشاركة لمدة شهر آخر على الأقل.

وتؤثر الإصابات على هالاند هذا الموسم، فهذه هي المرة الرابعة التي يتعرض فيها لانتكاسة عضلية، حيث لم يشارك منذ 22 يناير، عندما كان يعاني من تمزق في الألياف في مباراة بالدوري الألماني ضد هوفنهايم.

وقبل أحد عشر يومًا، أجرى هالاند جلسة تحضيرية كاملة وبدا أنه سيعود للظهور مرة أخرى، لكنه انسحب أخيرًا في مباراة الإياب من دوري أوروبا الفاصلة ولم يتمكن من مساعدة دورتموند.

وغاب هالاند عن 16 مباراة هذا الموسم، وبالتالي فإن إنتاجه التهديفي "عالق" عند 23 هدفًا.

وهذا الرقم سيكون رائعًا لأي لاعب، لكن ليس بالنسبة لمهاجم لا يشبع من التهديف مثل النرويجي، الذي أصبح بعيد كل البعد عن الأرقام القياسية التي حققها في المواسم الماضية.

كما أن أشار تقرير من صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن هالاند كان يتعامل مع إصابته في ميونيخ، ولهذا السبب سافر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، إلى العاصمة البافارية يوم الثلاثاء الماضي للقائه وشرح مشروعه بهدف اقناع اللاعب بالانضمام للنادي الكتالوني في الموسم المقبل.

فمن الوارد أن يصرف تشافي وإدارة برشلونة النظر عن التعاقد مع النرويجي بعد إصاباته المتكررة، حيث أن آخر لاعب انضم من فريق دورتموند إلى النادي الكتالوني هو ديمبيلي الذي له سجل واسع من الانتكاسات الطبية.

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