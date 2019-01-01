الحديث الممنوع لمورينيو في بي إن سبورت، وسببه

ما لا يستطيع مورينيو التحدث فيه في بي إن سبورت..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

يتراقب الجميع ظهور جوزيه مورينيو كمحلل في قناة بي إن سبورتس خلال مباراتي قطر والسعودية في كأس أسيا، وآرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز يومي 17، 19 يناير القادمين على التوالي.

لكن المدرب البرتغالي في ظهوره مع بي إن سبورت لن يتمكن من الحديث عن مانشستر يونايتد أو أي تفاصيل خاصة برحيله عن النادي، بسبب بند يلزمه بهذا الأمر في صفقة إنهاء عقده مع النادي، حسبما كشفت صحيفة «التايمز» البريطانية.

وتحصل مورينيو مؤخرًا على تعويضه قدره 15 مليون جنيه إسترليني من جانب مانشستر يونايتد بسبب إقالته.

وبسبب هذا التقييد في حديثه سيحصل مورينيو على 60 ألف جنيه إسترليني فقط من بي إن سبورتس، مقارنة بمليون جنيه إسترليني كان قد تحصل عليها عندما كان يُحلل مباريات كأس العالم على قناة روسيا اليوم الصيف الماضي.

وقد حذر محامو مانشستر يونايتد مورينيو بأنهم سوف يُراقبون حديثه في بي إن سبورت لضمان التزامه بهذا البند.

وأقيل مورينيو في 18 ديسمبر الماضي من تدريب اليونايتد، وتولى أولي جونار سولسكاير المهمة خلفًا له وقاد الفريق للفوز في 6 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز والاقتراب من المربع الذهبي.