الحائلي مهدئًا جمهور الاتحاد: أشعر بغضبكم وحسرتك ولكن سنحتفل في النهاية!

رسالة رئيس الاتحاد لجماهيره بعد خسارة فريقه للصدارة قبل جولتين من نهاية الموسم

خرج أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد السعودي، لتهدئة جمهور العميد بعد خيبة الأمل الكبيرة، التي أصابتهم منذ مساء الأمس، على إثر خسارة فريقهم صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل جولتين فقط من النهاية.

العميد يخسر الصدارة:

العميد تعثر في آخر مباراتين له بالدوري المحلي، إذ تلقى الهزيمة بالكلاسيكو أمام الهلال قبل أيام بثلاثية مقابل هدف وحيد، وبالأمس كانت المفاجأة بالهزيمة أمام الطائي بهدف نظيف.

هذه الخسائر تسببت في الإطاحة بالنمور من الصدارة التي سيطروا عليها لجولات، إذ انقض عليها الزعيم بعد فوزه بالأمس أمام أبها بثنائية نظيفة.

حاليًا الزعيم والعميد يتساويان في النقاط برصيد 61 لكل منهما، لكن يتفوق الأزرق في المواجهات المباشرة.

الآن فوز الهلال في مباراتيه المتبقيتين أمام الفتح والفيصلي يعني تتويجه باللقب رسميًا دون النظر لنتائج الاتحاد، فيما يحتاج الأخير للفوز في مباراتيه أمام الاتفاق والباطن مع تعثر الزعيم كي يتوج باللقب.

ما هي رسالة الحائلي لجمهور الاتحاد؟

هجوم شديد شنه بعض جمهور العميد وإعلامه على إدارة الحائلي منذ الأمس، حتى أن منهم من طالب برحيلها، ومنهم من طالب بإقالة كوزمين كونترا؛ المدير الفني للفريق.

وبعد ساعات من التزام رئيس قلعة النادي الجداوي للصمت، خرج مؤكدًا أن الفريق لن يستسلم رغم شعوره بالحسرة التي يشعر بها الجمهور حاليًا.

وكتب الحائلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جمهورنا الغالي أعلم مدى غضبكم وحسرتكم لأني أول من يتجرعها ولكني أوكد لكم أننا لن نستسلم سنقاتل حتى الثانية الأخيرة هذه كرة القدم لاتعرف المستحيل وباذن الله نحتفل معكم بتحقيق لقب الدوري في الجوهرة على أرضنا وبين جماهيرنا".

وأضاف: "(لاعبين الفريق الاول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري)اثق بكم".

جمهورناالغالي أعلم مدى غضبكم وحسرتكم لأني أول من يتجرعها ولكني أوكد لكم أننا لن نستسلم سنقاتل حتى الثانية الأخيرة هذه كرة القدم لاتعرف المستحيل وباذن الله نحتفل معكم بتحقيق لقب الدوري في الجوهرة على أرضنا وبين جماهيرنا(لاعبين الفريق الاول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري)اثق بكم pic.twitter.com/zDLLMPsuYT — أنمار الحائلي (@Anmar_Alhailae) May 30, 2022

يذكر أن موسم 2008-2009 شهد آخر تتويج للاتحاد بلقب الدوري السعودي، فيما حصد آخر بطولة له في 2018 وقتما حصل على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

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