الحالة الرابعة في ستة أشهر .. هيرتا برلين يعلن إصابة لاعبه بورم في الخصيتين

إصابة جديدة بورم سرطاني في الكرة الألمانية، بعد إعلان هيرتا برلين عن إصابة جان بول بوتيوس بورم في الخصيتين.

تتوالى الصدمات في كرة القدم الألمانية بعد أن أعلن نادي هيرتا برلين عن إصابة لاعبه الهولندي جان بول بوتيوس بسرطان الخصية، وهي نفس الحالة التي تعرض لها الإيفواري سيباستيان هالير لاعب نادي بوروسيا دورتموند.

وتعد هذه الحالة الرابعة في آخر ستة أشهر التي يتعرض فيها أحد الرياضيين الذين يلعبون في ألمانيا للإصابة بورم سرطاني.

وإلى جانب بوتيوس وهالير، تم تشخيص تيمو بومجارتل لاعب أونيون برلين بنفس التشخيص، دون أن ننسى ماركو ريتشر، وهو لاعب آخر في صفوف هيرتا برلين، عانى من ورم سرطاني أجبره على التوقف لفترة طويلة.

ماذا جاء في بيان هيرتا برلين؟

النادي الألماني أصدر بيانًا رسميًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن إصابة بوتيوس.

وجاء في البيان: "سيكون على جان بول بوتيوس أن يأخذ استراحة في الوقت الحالي، كشف فحص المسالك البولية الذي خضع له الأربعاء عن وجود ورم في الخصيتين يجب إزالته جراحيًا".

وأضاف: "بمجرد ظهور نتائج جديدة، سنبلغكم على الفور بذلك، دعمنا لك يا بوتيوس".

ما هو التالي بالنسبة إلى بوتيوس؟

بعد الإعلان عن الورم السرطاني، سيقوم جناح هيرتا برلين بعملية جراحية لإزالة الورم كبداية، وهو نفس الإجراء الذي حدث مع هالير.

وبعد العملية، سيتم الكشف عن طبيعة الورم، وإذا كان خبيثًا سيضطر إلى الخضوع للعلاج الكيميائي.

أما إذا كان الورم حميدًا، فإن اللاعب سيخضع بعد العملية لفترة نقاهة قبل أن يتمكن من العودة إلى التدريبات من جديد.